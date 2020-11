Ministrul Educaţiei: Rata de infectare cu COVID în şcoli este sub 1%. Nu în şcoli există pericolul de îmbolnăvire

"Guvernul României a luat această măsură pentru că trebuie să ne gândim la sănătatea și siguranța copiilor, dar și a părinților. Studiile realizate de epidemiologi arată că sunt foarte buni transmițători copiii. La momentul acesta, rata de infectare în școli este foarte mică si am mai spus lucrul acesta, ca nu în spațiul școlii există pericolul de îmbolnăvire, ci în afara. Am văzut din primele zile ale anului școlar părinți care se aflau la porțile școlilor fără să poarte masca, trebuie să luăm în calcul și traficul din marile orașe", a spus Monica Anisie pentru Stirile ProTv.

Ministrul Educației susține că rata de infectare în școli este una extrem de mică, de sub 1% în rândul elevilor, cadrelor didactice și personalul auxiliar, însă închiderea acestora a fost luată ca măsura de prevenire.

"La momentul acesta, rata de infectare pentru elevi si cadrele didactice este sub 1%, conform datelor primite de Ministerul Educatiei de la Directia de Sanatate Publica. Este important pentru noi toti ca acesti copii sa ramana sanatosi, pentru ca sa-si continue educatia", a mai explicat Anisie.

De asemenea, Monica Anisie susține că închdierea școlilor este și o măsură de solidaritate cu medicii din spitale. Ministrul a adăugat faptul că părinții vor putea munci de acasă în această perioadă.

"In ultimele saptamani au crescut cazurile de imbolnavire, numarul de infectari este din ce in ce mai mare, uitati-va la spitalele din Romania. Trebuie sa fim solidari cu medicii, luam astfel de masuri, de suspendare a cursurilor fata in fata in unitatile de invatamant, complementar cu posibilitatea ca activitatile desfasurate de parinti sa fie in regim de telemunca. Prin urmare, parintii muncesc de acasa, copiii isi continua educatia de acasa", a mai spus ministrul Educatiei.