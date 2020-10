Ce se întâmplă cu universităţile din Bucureşti, după numărul mare de infectări. Anunţul ministrului Educaţiei

"Cred că trebuie să spunem în mod clar ce se întâmplă începând de mâine cu unitățile de învățământ din București, este incredibil ce s-a întâmplat la nivelul municipiului București, ce a făcut comitetul pentru situații de urgență.

Vreau să spun foarte clar, încă din data de 12 octombrie am solicitat prefectului o întâlnire. Am vrut să mă asigur că se vor lua toate măsurile ca în cadrul unităților de învățământ să nu existe probleme în situația în care vom ajunge în acest cadru. Împreună cu inspectoratul școlar al municipiului București, am realizat un plan de măsuri pentru trecerea în sistem online. În momentrul în care a fost anunțată depășirea ratei de 3 la mie, am discutat cu dl prefect, i-am comunicat care sunt prevederile legale și mă așteptam ca lucrurile să fie clare.

Am înțeles că a existat o hotărâre pe care a revocat-o între timp, că se vor suspenda activitățile didactice care presupun prezența față în față din creșe, preuniveritar și universitar. Am atras atenția că în cuprinsul acestei hotărâri sunt niște erori. Creșele și afterscool-urile vor rămâne deschise. Rămân suspendate cursurile în învățământul preuniversitar. În Universități, senatul universității decide, nu comitetul pentru situații de urgență.

Sunt convinsă că toate cadrele didactice vor depune eforturi pentru ca educația să continue. Cred că este responsabilitatea noastră, a tuturor, să respectăm măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor, de aceea căutăm soluții pentru aceste lucruri", a declarat Monica Anisie la Realitatea PLUS.

Reamintim că purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei a anunţat, luni seară, că after school-urile şi creşele rămân în continuare deschise. Declaraţia vine după ce cu doar câteva ore în urmă anunţase că toate intituţiile de învăţământ din Capitală, printre care şi creşele şi after school-urile, se închid din cauza numărului mare de infectări.

Noi restricţii anunţate pentru Bucureşti

Consiliul Municipal pentru Situații de Urgență Bucureşti a anunţat, luni, noi măsuri de restricţie după ce rata de infectare a ajuns la 3,1 la mia de locuitori.

Începând cu 20 octombrie, s-a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie pe stradă şi în toate spaţiile publice deschise, incusiv la copiii de 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura.

De asemenea, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de prepare, comercializare și consum al produselor alimentare sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din hoteluri, pensiuni sau alte unități de cazare este permisă pentru persoanele cazate;

Activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

Organizarea și desfășurarea activității în cinematografe, instituții de spectacole și/sau concerte este interzisă;

Măsurile sunt aplicate pentru o perioadă de 14 zile.

Decizia CMSU vine după ce rata de infectare în Capitală a ajuns luni la 3,19 la mia de locuitori.