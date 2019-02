Ministrul Energiei, despre "taxa pe lăcomie": Stopăm creşterea preţului la gaze şi energie electrică pentru populaţie

"OUG 114 a fost dată din punct de vedere al energiei dintr-un singur scop. Am constatat că preţurile la gaze cresc pentru că aceste contracte se fac pe un termen mai lung, adică fac un contract în luna noiembrie pentru martie-aprilie anul viitor. Şi am constatat, cu îngrijorare, că au crescut preţurile la gaze pentru viitoarele contracte. Şi atunci am spus că preţul la gaze pentru viitoarele contracte afectează populaţia României, în condiţiile în care România este producător de gaze - nu toate gazele pe care le consumăm le producem, noi producem două treimi în iarnă, în principiu 85-90% pe medie anuală pentru gazele pe care le consumăm. Şi atunci am spus că e cazul, folosind o prevedere europeană, să stopăm această creştere a preţului la gaze. Acelaşi lucru l-am constatat şi la energie electrică şi aceasta este OUG 114", a arătat Anton Anton, citat de Agerpres.



Ministrul Energiei a subliniat că aceste companii din energie au fost şi sunt foarte profitabile, că acea taxă prevăzută de ordonanţă le va scădea din profitabilitate, dar că preţurile la gaze naturale şi la energie electrică nu se vor modifica.



"Companiile din energie sunt companii foarte profitabile, au fost acum un an, acum doi ani şi acum trei ani foarte profitabile. Deci va scădea profitabilitatea companiilor în condiţiile în care OUG 114 va prevede că 2% să fie contribuţie la ANRE. Preţurile nu se modifică", a precizat ministrul.