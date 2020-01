Ministrul Finanţelor susţine afirmaţiile lui Orban: Majorare pensiilor în septembrie, în funcţie de venituri

"Premierul României a făcut o declarație pe care o susțin 100%. Dinamica creșterilor cheltuielilor cu asistența socială este condiționată, că în orice țară din lume, de evoluția economiei și a încasărilor la buget. Mai ales în situația României unde 2/3 din chletuieli curente sunt salarii și asistență socială. În plus, dublarea alocațiilor, 7.5 miliarde lei, NU a fost inclusă în buget și este nevoie de resurse suplimentare - venituri mai mari decât cele bugetate și/sau reduceri de cheltuieli", arată ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Ludovic Orban, veşti proaste pentru pensionari: "Majorarea cu 40% a pensiilor nu este sigură. Totul depinde de încasările bugetare"

Conform sursei citate, din primul moment, el a căutat analiza făcută de PSD pentru legea pensiilor.

„Am căutat sursă de finanțare. Nu am găsit-o. Nu există. Am făcut la fel pentru amendamentul introdus în Parlament care dublează alocațiile. Nici acolo nu am găsit sursă de finanțare. Iresponsabilitate maximă din partea socialiștilor care în disperarea de a-și salva imaginea sunt gata să arunce în aer România. Guvernarea PNL este una responsabilă. Venim cu soluții atât pe partea de cheltuieli (reorganizarea aparatului adminstrativ) cât și pe partea de venituri (informatizarea ANAF) pentru a repara mizeriile și populismele guvernărilor PSD din ultimii ani", explică ministrul.

Afirmațiile ministrului Finanțelor vine în contextul în care Ludovic Orban a spus, duminică, că alocațiile se vor dubla în luna august dacă vor exista resursele financiare necesare.