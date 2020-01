Ministrul Finanţelor: Trebuie să reformăm întreg sistemul de pensii. Pentru cei după 1970 nu vor mai fi bani

Ministrul Finanţelor a vorbit, marţi seară, la Realitatea Plus, despre faptul că Legea pensiilor va fi pusă în aplicare exact aşa cum este, în 2020, banii fiind prevăzuţi în buget.

Cîţu a precizat, însă, că va continua discuţia despre pensiile speciale şi speră în rezolvarea acestei probleme în acest an.



”Există acest drept pentru a avea o pensie care nu este legată de contributivitate, dar calculul acestei pensii este în atribuţiile Guvernului, asta nu înseamnă că trebuie să fie pensii de zeci de mii de lei, care să fie mai mari decât un salariu. Exist categorii care, prin tratate internaţionale, au dreptul la pensii de serviciu, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie pensii nesimţite”, a spus Cîţu, conform News.ro.



Acesta susţine că dezbaterea din societate despre pensiile speciale ”este benefică”.



”Noi susţinem în continuare un singur principiu pentru pensii: contributivitate pentru că nu există două Românii sau două tipuri de români, unii mai speciali decât alţii. Suntem aceiaşi oameni. (...) Sistemul de pensii astăzi este ca un caritas – cât ai oameni să contribuie, este ok, dar având în vedere evoluţia demografică din România, cei care sunt născuţi cam prin anii 70 nu vor mai avea cine să le plătească pensia”, a mai spus ministrul Finanţelor.



Potrivit acestuia, trebuie o reformă a sistemului de pensii: ”Trebuie să luăm o decizie foarte rapid despre reforma sistemului de pensii. Nu se întâmplă peste noapte, durează cam 10 – 15, poate 20 de ani, să reaşezăm situaţia. (...)Trebuie să reformăm întreg sistemul de pensii că, fără o refromă clară, nu vor mai fi bani. Este momentul să venim cu o viziune pe termen lung. Pe termen scurt, cârpeli s-au tot făcut de 30 de ani”.



Cîţu a afirmat că în acest an contribuţia la Pilonul 2 este menţinută la 3,75%, iar din 2021 va fi 5% şi va creşte, dar ”nu este suficient”.