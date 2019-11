Ministrul Internelor anunţă restructurări în MAI: Rămâne o economie de salarii pe care o putem îndrepta spre agenţii din teren

"Am constatat că după data de 10 octombrie, după ce a fost votată moţiunea, s-au înmulţit foarte mult concursurile şi examenele, adică prefecturile, în special, au lansat anunţuri pentru organizarea de examinări şi de concursuri pentru a-şi definitiva pe cei pe care-i aveau în organigrame, fie detaşaţi, fie pe perioade determinate şi, coroborat cu faptul că suntem la sfârşit de an, că dorim o îmbunătăţire a actualei organizări a MAI, plus că prefecţii care au generat asemenea examene şi concursuri, până săptămâna viitoare, cred că nu vor mai fi în funcţii, şi în acest context cred că este de datoria noului prefect şi a celor care analizează la nivelul MAI cum să se organizeze în viitor", a spus Marcel Vela la un post TV, citat de Agerpres.



El a precizat că sunt cazuri de prefecţi care au demisionat, pe unii i-a demis iar alţii au solicitat dreptul de a se muta în altă parte.



"Sunt 22 de unităţi subordonate, instituţii şi structuri şi toate astea mai au şi alte structuri mai mici. Îmi doresc ca toate funcţiile care sunt necesare în teren să fie lângă cetăţean şi în birouri să rămână doar cei care analizează, anchetează, decid şi manageriază activităţile din cadrul MAI", a mai spus Vela.



El a adăugat că la nivel de secretari de stat nu au fost făcute deocamdată modificări, pentru că au avut loc alegeri şi a vrut să se asigure că totul se desfăşoară în regulă.



"În consecinţă, nu cred că era momentul înainte de alegeri să facem restructurări sau analize sau schimbări de secretari de stat, dar ele, în mod evident, se vor face, inclusiv ca număr. La Ministerul Afacerilor Interne sunt patru secretari de stat şi cred că se poate reduce numărul la trei, pentru că fiecare secretar de stat are o organigramă proprie şi prin reducerea la trei rămâne o economie de salarii pe care o putem îndrepta spre agenţii din teren, spre poliţiştii care sunt în război cu infractorii şi cu clanurile interlope", a afirmat ministrul de Interne.