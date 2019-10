Articol publicat in: Extern

Ministrul Justiţiei a demisionat. Este necesară o reformă a Procuraturii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministrul sud-coreean al justiţiei, Cho Kuk, considerat la un moment dat posibilul succesor al preşedintelui Moon Jae-in, a demisionat luni, după ce a fost criticat pentru privilegiile de care s-au bucurat copiii săi.

Cho a declarat că a deschis calea către o reformă a procuraturii, dar consideră că rolul său în această direcţie s-a încheiat şi reformele vor putea fi realizate doar dacă demisionează.



Preşedintele Moon le-a cerut scuze concetăţenilor pentru conflictul social uriaş provocat de desemnarea lui Cho ca ministru. El a declarat că se aşteptase la o "armonie fantastică" între Cho şi procurorul general Yoon Seok-youl, însă "totul s-a încheiat ca o speranţă din vis", potrivit Agerpres.



Respectat ca jurist, Cho, în vârstă de 54 de ani, a fost condamnat de opinia publică sud-coreeană pentru că şi-a înscris fiica la una din cele mai prestigioase universităţi din Coreea de Sud, deşi acuzase instituţiile elitiste de învăţământ superior că favorizează inegalitatea socială. Au apărut şi suspiciuni că tânăra ar fi beneficiat de relaţiile de familie pentru a fi admisă. Soţia ministrului demisionar, Chung Kyung-sim, cadru universitar, este inculpată pentru falsificarea unui titlu de care s-a folosit fiica sa; procesul urmează să înceapă vineri.



Demisia a fost o surpriză, apreciază Reuters. Luni, înainte de a demisiona, Cho îşi anunţase planurile de reformă, care prevedeau printre altele reducerea "unităţilor speciale de anchetă" în cazurile de corupţie care vizează înalţi oficiali sau lideri ai industriei. Preşedintele Moon a cerut guvernului să continue acţiunea preconizată, potrivit Agerpres.



Pe lângă protestele împotriva ministrului justiţiei, de câteva săptămâni, în Coreea de Sud au avut loc în fiecare sâmbătă şi manifestaţii pro-guvernamentale, la care s-au cerut reforme şi a fost criticată anchetarea excesivă a familiei lui Cho.



