Ministrul Mediului după incendiul izbucnit la marginea Bucureştiului: "Nu ar trebui să ne pună viaţa în pericol"

"Incendiul de care faceţi astăzi vorbire, ca multe dintre cele care au avut loc în această primăvară, şi mă refer la cele de vegetaţie, nu ar trebui să ne dea de gândit sau să ne pună sub o formă sau alta sănătatea în pericol. Din nefericire pentru noi, şi cei din Bucureşti şi cei din celelalte oraşe sau comunităţi ale României, nu ar trebuie să se întâmple. După cum bine ştiţi, în primăvara acestui an am transmis către toţi prefecţii din ţară să aibă sub control aceste fenomene prin care locuitorii din comunităţi dau foc miriştilor. E adevărat că în preajma Bucureştiului sunt şi aceste comunităţi, de la Sinteşti sau din alte zone vulnerabile, unde am avut în acest an probleme cu incendii care, sub o formă sau alta, ardeau deşeuri, cauciucuri sau cabluri. Dar am avut şi cea mai mare acţiune cu sprijinul Jandarmeriei, Poliţiei, a celor de la ANAF, cu sprijinul colegilor de la Garda de Mediu, astfel încât toate aceste focare în care poate seară de seară ardeau deşeuri sau cauciucuri au fost destructurate. Sperăm noi ca toate celelalte organe abilitate ale statului român să-şi facă datoria şi pe viitor să nu mai avem astfel de incendii provocate de aceşti oameni care ardeau şi cauciucuri sau cabluri pentru a obţine diferite materiale de acolo", a spus Alexe, la Digi 24.

Costel Alexe a menţionat faptul că problemele de mediu pe care le întâmpină România pot fi rezolvate doar printr-o colaborare între instituţiile statului.

"E regretabil că avem astfel de comunităţi de etnie romă care au în continuare aceste practici. Sper ca, în viitor, la nivel de Bucureşti-Ilfov, aceste practici să nu mai fie. Tot ce îmi doresc eu este ca atunci când este este vorba despre probleme de mediu cu care se confruntă România, conlucrarea dintre instituţiile statului român să funcţioneze, pentru că până să ajungă Garda Naţională de Mediu, avem Poliţie locală, avem Poliţie economică, care pot interveni pentru a reuşi astfel împreună să rezolvăm cât mai multe dintre aceste probleme de mediu cu care ne confruntăm mai ales în această pandemie pe care cu toţii o suportăm efectiv pe pielea noastră", a precizat oficialul.