Ministrul Muncii, anunţ despre banii de pensii şi salarii

"Banii pentru plata pensiilor sunt prinşi în buget. Deci, informaţia cu gaura în buget nu e reală. De altfel, o să prezentăm un bilanţ cu toate cifrele reale şi o să vedem cum "greaua moştenire" va fi gestionată de Guvernul Ludovic Orban. Pe lângă toate lozincile politice, vă spnn cu simţ de responsabilitate că nu o să facem cum au făcut colegii din Opoziţie care, din februarie 2017, practic, lunar, au strigat sus şi tare şi chiar de la cea mai înaltă tribună a statului, de la Cotroceni, că nu mai sunt bani de salarii de pensii. Salariile şi pensiile au fost plătite, vor fi plătite, au fost majorate, vor fi majorate dacă domnii din Opoziţie vor dori. Noi, ceea ce am spus am făcut şi avem şi cifre pe care o să le punem pe masă fără niciun fel de emoţie. Bineînţeles că nu am fost guvernul perfect, nu cred că există guvernul perfect, dar am fost un Guvern asumat, care a pus pe primul loc cetăţeanul. Suntem un Guvern asumat politic şi tot ceea ce noi am gândit prin programul nostru de guvernare se referea să fie cât mai mulţi români în clasa de mijloc. Nu ştiu cât de asumaţi au fost cei din Opoziţie, care din februarie 2017 ne-au cântat prohodul că nu o să avem bani de pensii şi de salarii...", a declarat duminică Marius Budăi, la Digi24.ro.