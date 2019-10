Articol publicat in: Societate

Ministrul Muncii anunţă dublarea pensiilor: "Sunt bani!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Marius Budăi a anunţat miercuri bilanţul activităţii de ministrul, precizând că punctul de pensie era de 871,7 de lei la începutul mandatului, iar anul viitor este prevăzut să crească la Marius Budăi susține că există bani pentru plata pensiilor, chiar dacă acestea au fost majorate în ultimii ani. Mai mult, ministrul Muncii a făcut chiar un bilanț al creșterilor. "Am preluat punctul de pensie la 871,7 de lei și l-am adus la 1265 de lei cu proiecție pe anul următor de 1775. Pensia medie, la preluarea guvernării era de 888 de lei, iar astăzi este de 1324 de lei. Pensia minimă, acea indemnizație socială, era de 400 de lei, în decembrie 2016, iar astăzi este de 704 lei. Ministrul Muncii: "Ţara a ajuns pe mâna acestor profeți ai sărăciei" După cum bine știți, am recalculat pensiile pentru peste 881.000 de pensionari, cei care au lucrat în grupele de muncă, iar în medie, pentru fiecare pensionar creșterile au fost de peste 1000 de lei. Cu toate aceste măriri, deficitul la fondul de pensii a scăzut de la 18 miliarde la 1,2 miliarde lei, la nouă luni, anul 2019. Vreau să subliniez foarte clar că sunt bani pentru plata pensiilor. Dacă statul a avut bani să compenseze din bugetul de stat 18 miliarde, cu siguranță va avea și când va trebui să compenseze de la bugetul de stat și 1,2 miliarde. Cum am făcut această scădere importantă? Prin mărirea numărului de locuri de muncă, prin mărirea salariilor și implicit prin creșterea încasărilor de taxe, chiar dacă multe dintre ele au fost scăzute”, a precizat Marius Budăi în direct la România TV. loading...

