Articol publicat in: Societate

Ministrul Muncii: "Ţara a ajuns pe mâna acestor profeți ai sărăciei"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Marius Budăi, ministrul Muncii, a reacționat după ce Ludovic Orban a fost numit premier. Ministrul s-a arătat indignat de faptul că noua putere vorbește tot mai mult de "austeritate". "Un proverb spune că, dacă tot ce ai este un ciocan, toate obiectele din jur îți par a fi cuie. În cazul liberalilor, proaspăt unși de domnul Iohannis fără să aibă vreo urmă de majoritate în Parlament, putem înlocui „ciocan" cu „cuțit". Sau satâr, sau bâtă (știm noi de ce). Restul vă puteți imagina.

Altă explicație nu am pentru faptul că descendenții defunctului PDL continuă să le cânte românilor la mandolină aceeași placă veche și uzată patentată de tandemul Băsescu-Boc: "Nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani..." Dar pe vremea PSD-ului cum au fost bani? Cum s-a reușit creșterea salariilor și pensiilor? Toate astea în paralel cu investiții publice concentrate acolo unde e cea mai mare nevoie, adică în mediul rural? Ministrul Muncii, anunţ despre pensii şi salarii: Iohannis şi colegii din PNL au spus că nu vor tăia, dar nu au spus despre creşteri S-a reușit, pentru că PSD a venit cu idei, cu specialiști, pe când PNL vine doar cu ideologii luate de la second hand, din colecția toamnă-iarnă 2010. Spune un „specialist" al PNL că majorările de pensii și salarii sunt „iluzii" și că ele nu sunt „sustenabile". Eu zic să întrebăm milioanele de oameni care primesc în fiecare lună salariile și pensiile majorate, pentru a da românilor demnitatea unei vieți mai bune. Sunt oare iluzii aceste creșteri? Nu, domnilor din PNL, ele sunt cât se poate de reale! Din acești bani în plus se cumpără pâine, medicamente, să plătesc facturile la întreținere și se iau copiilor rechizite. Sunt ele sustenabile? Răspunsul depinde de cine este la guvernare. Da, ele sunt sustenabile, dacă guvernanții au un plan bine pus la punct. Idei de dezvoltare a țării, de creștere a economiei astfel încât să existe bani pentru toate. Acum, însă, când țara a ajuns pe mâna acestor profeți ai sărăciei, românii trebuie să se aștepte la ce e mai rău. Pentru că nimic nu este mai toxic decât combinația dintre lipsa de idei și lipsa de empatie", a scris Marius Budăi pe pagina sa de Facebook. loading...

