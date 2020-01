Ministrul Muncii avertizează: Există vulnerabilităţi la softurile Casei de Sănătate, Casei de Pensii şi Revisal

"Discuţiile pe care le-am avut cu pensionarii, respectiv cu angajaţii Caselor Judeţene de Pensii, mi-au arătat că toate aceste platforme, toate aceste softuri, şi în ceea ce priveşte Casa de Pensii, şi în ceea ce priveşte ANOFM, şi în ceea ce priveşte Revisal, toate au vulnerabilităţi. Cred că trebuie să facem un efort strategic naţional pentru aceste infrastructuri critice, ca să nu stăm cu spaima în fiecare zi că eşti asigurat la Casa de Sănătate, că şi acolo este o vulnerabilitate, că eşti un om care are dreptul să primească tot ce trebuie să primească la pensie şi nu să stea cu frica în sân că în momentul în care ajunge (la momentul pensionării, n.r.) se întâmplă cu ceva în soft şi cine ştie ce se pierde, cine ştie ce apare...Aşa ceva este inadmisibil şi, repet, am preferat să abordez problema tehnic", a afirmat Violeta Alexandru, la Digi 24.



Ministrul Muncii a subliniat că lipsa de informatizare în instituţiile statului produce României în fiecare an costuri tot mai mari.



"Problema nivelului precar în care suntem ca ţară în ceea ce priveşte informatizarea ne costă de la an la an din ce în ce mai mult. E adevărat că nu mai avem cărţi de muncă, dar avem contracte individuale de muncă, ele sunt înregistrate în Revisal. Pe măsură ce am evidenţa acestor probleme, le şi rezolv. Nu mă uit la ele, nu mă minunez, nu mă ascund de ele, pe măsură ce le văd le şi rezolv", a precizat Violeta Alexandru, notează Agerpres.