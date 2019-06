Ministrul Muncii, despre majorarea pensiilor în septembrie: "Cât suntem la guvernare, ducem promisiunile la îndeplinire"

Legea pensiilor se află în Parlament pentru revizuirea unor articole contestate la Curtea Constituţională. Într-o intervenţie la România TV, Marius Budăi a explicat care este stadiul legii şi al recalculării pensiilor din grupele I şi II de muncă.

"Raportarea la 31 mai ne spune ca aproximativ 43 de mii de pensii au fost recalculate si trimise spre parintii si bunicii nostri, iar 42 de mii au fost deja achitate diferenşele si vom continua cu noul cuantum in plata. Aceste recalculari repetate necesita o interventie in programul informatic pentru a ca sa ne putem intoarce in urma si sa recalculam. Aici suntem acum. Am reintrodus un nou modul de calcul care ne rezolva, avem 13 mii aproximativ, nu este exact, sunt rezolvate si vor fi trimise catre pensionari. Noi cei care am lucrat in sistem, specialistii, stim ca nici un dosar nu seamna cu celalalt. Atunci, dupa ce iesim la pensie mai putem realiza venituri salariale si apoi depunem acel nou stagiu la casa judeteana si se face recalculare, un alt caz dupa ce am iesit la pensie gasim o arhiva veche si mai putem avea o adeverinta de spor de noapte care poate influenta pozitiv. Dinamica activitatii este in continuare si vom avea posibilitatea in termeni legali ca pana la 30 septembrie toti cei care se incadreaza sa isi primeasca banii", a declarat ministrul Muncii în exclusivitate la România TV.

Breaking news! Noi modificări la LEGEA PENSIILOR votate în Senat: Creşte vârsta standard de pensionare

Întrebat despre rezultatul alegerilor, Budăi a spus: "Un vot la europarlamentare este un semnal de alarma. Noi tinem cont de acest semnal. Facem analize interne, vom lua masuri. Daca vrem sa fim o democratie autentica, un guvern se da jos prin motiune de cenzura. Daca vreti sa fim corecti. Daca nu ne intoarcem in 2016 si solicitam demisia lui Iohannis. Daca intr-o actiune constitutionala, motiune, guvernul va pica, noi vom respecta decizia. Cat suntem la guvernare masurile anuntate de PSD+ALDE le vom duce la indeplinire. Nu avem sincope".

Pe 13 mai, Budăi preciza că ministerul respectă deciziile CCR referitoare la Legea pensiilor şi le va pune în aplicare în termenul cel mai scurt.



Curtea Constituţională a României (CCR) arată în motivarea deciziei prin care a declarat neconstituţionale două articole din Legea pensiilor că legiuitorul trebuia să fie mai riguros atunci când a stabilit cine sunt contribuabilii la sistemul public de pensii şi cine plăteşte contribuţia de asigurări sociale. Legea s-a întors în Parlament, fiind momentan în Comisia de Muncă din Senat.