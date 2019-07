Ministrul Muncii, prima reacţie după de Iohannis a promulgat legea pensiilor

Ministru Muncii, Marius Budăi, a reacționat la vestea că președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pensiilor.

"Dacă nu era contestată această lege putem fi cu șase luni înainte. Puteam cumpăra aparatură, softuri pentru recalculare, dar nu este acesta un impediment. Vom face pregătirile necesare pentru marea recalcularea pensiilor. Deși am avut contestată legea la CCR noi am inclus în bugete măririle. Chiar și cu aceste majorări, în 2021 influența pensiilor în PIB va fi sub media UE", a declarat Budăi la România TV.

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a decizie de neconstituționalitate a CCR. Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând cu 1 septembrie 2019 și încheind cu 1 septembrie 2021.

Astfel, valorile punctului de pensie sunt următoarele: a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei; b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei; c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.