Ministrul Sănătăţii: Infecţia cu coronavirus va afecta populaţia României şi în următorii doi ani

"După experiența pandemiei de gripă porcină din 2009, am putut vedea că o pandemie a fost urmată de doi ani de epidemii sezoniere. Așa va fi și în acest caz. Să ne obișnuim că vom trăi cu coronavirusul și în următorii doi ani. Având în vedere prima curbă, putem evalua și ce se va întâmpla în următorii doi ani. Nu avem un tratament, nu avem un vaccin.

În momentul în care noi putem să gestionăm astfel încât să avem puține cazuri, mergem spre o curbă lină și putem gestiona prin sistemul medical pe care îl avem, atunci putem spune că am reușit să trecem prin această pandemie. Atunci când vom ieși și vom vedea că avem o mare parte a populației care s-a imunizat, putem vedea următorii doi ani ca niște epidemii cu niște cazuri care nu vor avea aceeași amploare ca în această perioadă", a declarat Nelu Tătaru la antena 3.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că încă nu este aproape momentul în care vom avea un vaccin împotriva COVID-19.

"Încă nu suntem aproape de a avea un vaccin împotriva COVID-19. Acest vaccin impune o stabilizare a virusului. Trebuie să aibă o perioadă de studiu, de testare pe persoane sănătoase şi după această perioadă să-l putem procura şi să-l putem utiliza în întreaga masă", a mai spus Tătaru.

De asemenea, întrebat dacă ar schimba cu ceva lupta cu noul coronavirus dacă s-ar şti că acesta a fost creat într-un laborator, ministrul a răspuns negativ. "Nu ar schimba cu nimic. Noi am plecat pe o procedură, pe o stare de epidemie şi apoi pandemia, am plecat într-o luptă cu ceva necunoscut, cu ceva care s-a regăsit pentru prima dată în patologia umană, cu ceva care nu are un tratament, nu are un vaccin. Poate că după ce vom termina şi vom ieşi din pandemie cu bine, împreună, vom putea să analizăm ce a fost, cum a fost, de unde a venit", a menţionat ministrul.

Totodată, ministrul Nelu Tătaru a reiterat că suntem, ca moment, la jumătatea acestei pandemii în ţara noastră şi autorităţile aşteaptă să vadă, pentru înregistrarea vârfului epidemiei şi apoi faza de descreştere a numărului de cazuri, cum va evolua infecţia cu coronavirus după Sărbătorile Pascale, timp de 7-10 zile, în condiţiile în care această boală prezintă apariţia simptomatologiei din a doua până în a zecea zi de la infectare.

BILANŢ CORONAVIRUS ROMÂNIA 21 APRILIE

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.134 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 131 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 21 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate.

