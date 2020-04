Nelu Tătaru, testat negativ după ce şeful Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii a fost confirmat cu COVID-19

Ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru i-au fost prelevate probe pentru un nou test COVID-19, sâmbătă dimineaţă.

"Ministerul Sănătăţii confirmă că directorului Direcţiei Control şi Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii a fost depistat pozitiv la COVID-19. Acesta se afla internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

În acest caz s-a început ancheta epidemiologică pentru stabilirea contacţilor direcţi. Mai mult, în cadrul Ministerului Sănătăţii vor fi luate măsuri de dezinfecţie. În această dimineaţă, ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru i-au fost prelevate probe pentru un nou test COVID-19", informează Ministerul Sănătăţii.

Tătaru a confirmat pentru România TV că a fost testat și că a și primit rezultatul.

”Dimineață am făcut testul. Am un rezultat negativ (n.r. - la testul rapid) pe care îl voi corobora cu testul molecular. Eu mi-am făcut mereu teste după ce am venit din focare. Toate au fost negative", a spus ministrul Sănătăţii.