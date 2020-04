Ministrul Vela anunţă dosar penal pentru primarul comunei din Suceava de unde au plecat muncitori în Germania

"Din cercetările efectuate de Ministerul de Interne, din zona carantinată au fost doar 30 de persoane din Pătrăuți, care au mers pe jos pentru a evita flitrul instituit. Persoanele au fost preluate apoi de microbuze și spre final, la Gura Humorului, au fost îmbarcate de un autocar. Se derulează cercetări.

În continuare se fac cercetări și la sediul primăriei din Pătrăuți, unde am găsit 102 adeverințe eliberate de primar, la 86 am găsit doar duplicatul, iar la 16 dublul exemplar. Edilul din Pătrăuți are dosar penal pentru zădărnicrea combaterii bolilor.

Fiecare persoană este anchetată. Toate adeverințele sunt analizate. Erau deja pergătite. În cazul în care se dovedește că e o faptă infracțională a primarului, autoritățile vor da toate detaliile", a declarat Marcel Vela.

Potrivit ministrului, niciun mijloc de transport folosit la deplasarea către Cluj Napoca nu a ieșit din zona de carantină. Cele 30 de persoane din Pătrăuți au părăsit zona pe jos, evitând filtrul instituit pe DN2, fiind preluate ulterior de mijloace de transport. Ulterior, au fost preluate de două microbuze până la Gura Humorului, unde s-au îmbarcat într-un autocar Toate mijloacele de transport au fost oprite pe traseul în judetele limitrofe, în diferite filtre, dar au prezentat documente justificative conform Ordonanțelor militare (contracte de muncă, bilete de avion).

Pentru prevenirea săvârșirii pe viitor a unor fapte similare, dispozitivele instituite în jurul zonei carantinate au fost întărite cu patrule militare pe zonele adiacente căilor de comunicație și se va proceda la supraveghere aeriană cu drone, a mai anunţat ministrul Afacerilor Interne.

