Boala gravă de care a suferit Minodora. S-a vindecat după ce şi-a micşorat stomacul: "Se întâmpla de multe ori să am faţa picată"

"Eu tot timpul am arătat bine, dar cel mai important este interiorul. Se întâmpla de multe ori să am faţa „picată', dar asta se întâmplă doar atunci când sunt obosită. Am o faţă foarte expresivă. (…) Eram predispusă foarte mult la diabet. La noi în familie toți au diabet. Dacă faci aceasta operație, scapi de diabet.

Trebuia să slăbesc mai mult, însă eu am slăbit 20 de kilograme. Mănânc foarte puțin, dar des. Această operaţie m-a ajutat cu adevărat să scap de boală', a spus Minodora în emisiunea „Cool Sunday Nights'.

”Mănânc și nu mai dau nimic jos!”

Firește, și Minodora – ca și alte vedete – trece prin momente în care dilemele personale sunt la mare preț. Este vorba despre… dilemele alimentare, evident.

”Marea mea dilemă este: unde e vorba aia cu „mănâncă puțin și des”? Că așa mănânc și nu mai dau nimic jos. Niciun gram! Și m-a rugat domnul doctor, m-a rugat omul: „Te rog frumos, două săptămâni, atât! Trei mese pe zi. Poți?” Dar eu: „Nu pot, dom’ doctor!” A doua întrebare: dar o a doua operație de stomac se mai poate?”, a mai spus Minodora.

Este căsătorită de 15 ani cu soţul ei

Minodora şi soţul ei împlinesc anul acesta 15 ani ani de căsnicie. Cu suișuri și coborâșuri, cu momente frumoase și cu perioade tensionate, familiile care reușesc să meargă mai departe devin, cu fiecare an, din ce în ce mai puternice.

Minodora vorbește cu dragoste despre familia ei și despre soțul său, pregătindu-se să aniverseze cei 15 ani de căsătorie pe data de 1 martie 2019, atunci când va împlini și… 42 de ani.