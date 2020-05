Minune în vreme de pandemie! Mai multe femei care încercau, de mai mulţi ani, să devină mame au rămas însărcinate. Explicaţia medicilor

Ieşeanca Andra M. are 27 de ani şi de la 20 de ani încearcă să rămână însărcinată pe cale naturală. A cheltuit mii de lei pentru a afla ce problemă medicală o împiedică să obțină o sarcină și nu a aflat niciun răspuns. Aceasta a povestit, pentru sursa citată, că a aflat că este gravidă exact în ziua în care a stabilit cu medicul curant să înceapă procedurile de fertilizare in vitro.

„De la vârsta de 20 de ani am încercat să rămân însărcinată. Am mers la medici cu diverse specializări și primeam de la fiecare câte un diagnostic. Îmi spuneau ba că am uterul mic, ba că am trompele inundate, ba probleme cu tiroida. Am cheltuit extrem de mulți bani și nu aflam niciun răspuns concret. Terminam un tratament pentru o afecțiune și începeam altul. Am mers chiar și în Germania la control. Acolo mi-au spus că am probleme cu tiroida. Am luat medicamente de la care nu mă simțeam prea bine și am decis să le opresc”, povestește viitoarea mămică.

Andra şi soțul ei au locuit ani buni în Germania. Acolo, femeia a încercat tratamentele prescrise de medicii germani, dar fără niciun rezultat. După ce a revenit în ţară, Andra a decis să apeleze la fertilizarea in vitro. La scurt timp, a început pandemia, iar tânăra a fost nevoită să amâne procedurile.

În urmă cu câteva zile, aceasta și-a contactat medicul pentru a-l întreba când va putea reveni la cabinet pentru a începe tot procesul de fertilizare. După ce a primit răspunsul, și-a făcut un test de sarcină. A ieșit pozitiv.

Specialiștii susțin că ceea ce i s-a întâmplat Andrei este un fenomen care se desfășoară în pandemie.

„Fertilizarea în vitro era ultima variantă. În luna martie, ajungând efectiv la capătul puterilor, am decis să o încerc și pe asta. Știam de la o rudă de-a mea de această clinică și de faptul că ea obținuse o astfel de sarcină acolo. Am mers, am făcut analize și trebuia să încep procedurile. Imediat a venit pandemia și a trebuit să stopez tot procesul. În ziua de 5 mai, am văzut că medicul care m-a consultat a postat pe pagina de facebook că pe data de 18 se va redeschide clinica. Atunci i-am scris, cu gândul că voi continua procedurile”, povesteşte tânăra.

După ce a stabilit toate detaliile cu medicul curant, Andra şi-a făcut un test de sarcină pentru că îi întârziase menstruaţia. Rezultatul a fost pozitiv.

„Îmi întârziase menstruația cu cinci zile și am decis să-mi fac un test de sarcină. Eram deja sătulă de câte teste îmi făcusem până atunci, așa că nu aveam mari așteptări că voi primi vreun rezultat pozitiv. L-am făcut totuși, pentru liniștea mea. A ieșit pozitiv. Nu puteam să cred că după 7 ani visul meu se îndeplinea. Am repetat testul de 3 ori ca să fiu sigură. Au ieșit toate pozitive”, povesteşte, entuzasmată, viitoarea mămică.

Dr. Adrian Borș, medic specialist obstetrică–ginecologie, supraspecializat în tratarea infertilității și medicină reproductivă, urma să se ocupe de procedurile de fertilizare in vitro pentru Andra. Acesta spune că ceea ce i s-a întâmplat tinerei este un efect al relaxării din această perioadă. În cazul Andrei mai sunt alte patru paciente ale doctorului Borş.

„Am cinci paciente care au rămas însărcinate în perioada pandemiei, după ani de zile în care nu au reușit să obțină nicio sarcină. Cred că relaxarea, timpul petrecut cu partenerul, faptul că s-au mai liniștit au contribuit la acest fenomen. Femei care s-au chinuit efectiv să aibă un copil au obținut acum o sarcină fără nicio intervenție medicală. Toate cele cinci paciente trebuiau să înceapă procedurile de fertilizare în vitro după terminarea pandemiei. Iată că faptul că oamenii stau mai mult acasă, nu mai au un program accelerat de muncă sau activități contribuie la perpetuarea speciei. Mereu spun pacientelor că nu cu pastile rămâi însărcinată, ci cu o activitate sexuală bogată”, a explicat dr. Adrian Borș.