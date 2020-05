Iulia Albu, declaraţie bombă după ce a mărturisit că i-au crescut sânii în ultima vreme: "Poate sunt însărcinată!"

În timp ce comenta ținutele afișate de vedete pe Internet, în emisiunea lui Cătălin Măruţă, Iulia Albu a glumit pe seama decolteului său ceva mai îndrăzneț. Afișând în emisiune un corset extrem de sexy, aceasta a fost întrebată de Măruță dacă nu cumva îi este incomod respectivul item vestimentar.

'Să știi că mă strânge puțin…în ultimul timp, pentru că am mâncat foarte mult mărar, se întâmplă ceva la nivelul pieptului. Sauuuu, poate sunt însărcinată!', a declarat Iulia Albu, lăsând loc de interpretări.

Scandal între Iulia şi Mihai Albu. Se atacă reciproc

În plină epidemie de coronavirus, Mihai Albu a făcut o glumă care n-a fost pe placul tuturor. Designerul s-a fotografiat cu o coroană pe cap, în dormitor, iar la descrierea pozei a scris: ”Am CORONA, n-am VIRUS”.

Iulia Albu nu s-a putut abţine şi l-a atacat dur pe fostul ei soţ, interpretând gestul ca fiind unul penibil. ”Vai, ce penibil. Fotografia este făcută în fostul nostru dormitor, este patul în spate. Nu știu de unde are coroana, e recuzită de teatru. Nu știam poza, nu-l urmăresc”, a spus Iulia Albu.

Femeilor penibile le este permis!?

Designerul a reacţionat la cele spuse mama fetiţei lui şi a mărturisit că Iulia nu vrea să îi dea fata în weekend pe motiv că merge în continuare la serviciu şi o poate infecta cu virusul ucigaş.



„Stimabila a declarat pe post ca nu-mi va da copilul in acest weekend pe motiv ca am fost si ma duc la serviciu si ca se teme ca as putea-o infecta cu virusul Covid-19… Asta in emisiunea in direct “La Maruta”. Ma intreb, stimabila de ce se duce la serviciu si se expune aceluiasi virus si apoi se duce acasa la copil? Sau femeilor penibile le este permis!?

Fotografia postata de mine a fost o gluma, poate de plictiseala acumulata dupa patru zile de stat acasa incontinuu si nu a lezat pe nimeni, nici macar pe gainile si cocosii ei. Aceeasi lipsa de respect pe care o cunosc dintotdeauna… penibil intr-adevar! Stimabilei ii transmit: IZOLEAZA-TE!”, a scris designerul pe pagina sa de Facebook.

