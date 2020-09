Mioara Roman, dusă de urgenţă la spital de fiica ei. Clipe de coşmar pentru Oana Roman

Mioara Roman locuiește cu fiica, nepoata sa și ginerele Marius Elisei, pentru a fi supravegheată mereu deoarece are unele probleme de sănătate.

Oana Roman a văzut că mama sa nu se simte deloc bine în ultima vreme, motiv pentru care nu a mai stat pe gânduri și pentru a vedea ce se întâmplă şi a dus-o de urgenţă la spital, scrie SpyNews. Deocamdată, medicii nu au un diagnostic pentru Mioara Roman, dar fiica ei este lângă ea, are grijă să nu îi lipsească nimic.

Oana Roman dă cărţile pe faţă! Motivul REAL pentru care nu mai vorbeşte cu sora sa, Catinca. ESTE DUREROS

Pandemia de coronavirus a afectat şi familia Oanei Roman. Cum îşi câştigă existenţa ginerele lui Petre Roman

Oana Roman se simte foarte bine acum, după ce a slăbit un număr impresionant de kilograme. Vedeta spune că a găsit dieta perfectă, care o ajută să dea kilogramele jos, mâncând aproape orice.

"Eu am fost victima bullying-ului 20 și ceva de ani. A fost foarte greu, mai ales că nu le-am răspuns acestor oameni. Oamenii ăștia și-a făcut păcate pentru trei generații pentru că nu au știut de ce am ajuns eu așa. Eu eram un copil care făcea sport. După revoluție, n-am mai avut așa ceva, m-am trezit într-o lume pe care nu mi-am dorit-o, cu ziarele care ne înjurau. Am căzut într-o depresie foarte gravă, am fost ruptă de prietenii de la școală. Nemaifăcând sport, m-am îngrășat foarte mult. La mine această problemă nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că am trecut printr-o depresie foarte gravă", a spus Oana Roman.

"Eu am încercat toate dietele. Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu "asta nu ai voie", mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi înterzic nimic, doar să reduc cantitățile. Și practic asta am făcut. Eu mănânc orice, dar foarte, foarte puțin. Mi s-a reglat metabolismul astfel încât am doar o masă consistentă pe zi, după-amiaza. Mă și infometez puțin. Iau mesele la 14 ore distanță. Seara mănânc foarte puțin, o salată, fructe. Nu mânanc dimineața, nu am putut să o fac niciodată, beau doar o cafea. Prima masă o mănânc la ora 13", a dezvăluit Oana Roman.