Mircea Govor, noi acuzaţii de şantaj. Baronul PSD de Satu Mare cu o condamnare la activ şi-ar folosi trustul de presă pentru intimidări

Scandalul a izbucnit, după ce Adrian Cozma, în calitate de director al Cancelariei Prefectului Satu Mare şi membru al Partidului Naţional Liberal, a fost invitat la televiziunea locală Nord-Vest TV, controlată de familia Govor. Moderatorul emisiunii i-ar fi spus lui Cozma să ia legătura cu Răzvan Mircea Govor, fiul lui Mircea Govor şi acţionar majoritar al postului de televizinii, "pentru a discuta despre emisiune". Cozma a refuzat.

A doua zi, Răzvan Govor l-ar fi apelat telefonic pe Cozma căruia i-ar fi cerut bani pentru ca în publicaţia "Gazeta de Nord-Vest" să apară un material despre respectiva emisiune. Adrian Cozma a refuzat, din nou, să cedeze posibilului șantaj instrumentat de Govor, scrie Satmareanul.ro.

Pe 16 iunie, Adrian Cozma a depus o plângere penală la DNA pe numele lui Mircea Govor și a fiului său, Răzvan Govor, pe care i-a acuzat că şi-au folosit trustul de presă, Gazeta de Nord-Vest, pentru a-l șantaja.

"Nimeni nu trebuie să fie șantajat. Nici de presă, nici de autorități, de nimeni. Nu accept ca cineva să încerce să mă intimideze și o să merg până la capăt! Am formulat plângere penală împotriva lui Mircea Govor și Răzvan Govor, nu pot accepta să fiu șantajat și să-mi fie atacată familia! "Epoca Govor PSD" nu e voie să mai mai revină vreodată în județul Satu Mare. Familia Govor observ că își reia practica de șantaj prin ziarul Gazeta de Nord Vest, cred că cu toții ne amintim cum în urma cu 6-15 ani erau șantajați prin ziarul GNV oameni de afaceri, politicieni, funcționari publici. Inculpatul Govor Mircea condamnat în primă instanță, trebuie să răspundă pentru tot ceea ce a făcut! Sunt conștient că pe mulți îi deranjează faptul că vreau să ofer o alternativă credibilă pentru județul Satu Mare", a declarat avocatul Adrian Cozma (foto) pentru PresaSM.

Acuzaţii de şantaj şi ameninţări cu judecata între foşti şi actuali politicieni din Satu Mare

De cealaltă parte, Mircea Govor şi fiul său susțin că totul nu este altceva decât o invenție de-a lui Adrian Cozma. Fostul lider PSD Satu Mare susţine că familia sa va apela la instanțele de judecată în acest caz.

"Eu nu am vorbit cu Adrian Cozma la telefon de ani de zile. Personal, am vorbit doar anul trecut, la Călinești-Oaș. Eu nu am de ce să îi cer bani lui Cozma. Noi nu avem nevoie de banii lui. Florin Mureșan, realizatorul emisiunii Actualitatea sătmăreană, mi-a spus că îl cheamă pe Adrian Cozma în studio pentru a-i da un drept la replică. Personal, nu am fost de acord, dar până la urmă Mureșan și-a făcut emisiunea cum știe mai bine. Așa că nu este vorba despre niciun șantaj, este doar o încercare de a-și spăla imaginea publică", a afirmat Mircea Govor, conform sursei citate.

"Referitor la așa-zisele fapte de șantaj, Adrian Cozma vrea să își spele imaginea în fața opiniei publice prin inventarea unui șantaj imaginar. Având în vedere că e avocat, vreau să îi reamintesc că articolul 259 din Codul Penal, referitor la denunțul calomnios, spune în felul următor: Învinuirea mincinoasă, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anume persoană, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni sau 3 ani. Iar producerea ori ticluirea de probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani", a precizat Răzvan Govor, fiul lui Mircea Govor.

Mircea Govor are o condamnare pentru şantaj

În decembrie 2019, Mircea Govor, fost preşedinte PSD Satu Mare şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare de magistraţii Tribunalului Satu Mare. Decizia în prima instanţă nu este, însă, una definitivă.

Mircea Govor a fost condamnat pentru o faptă de şantaj şi achitat pentru două.

"Condamnă pe inculpatul G. M. V., pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj (..) la o pedeapsă de: 2 ani închisoare. (...) achită pe acelaşi inculpat, de sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de şantaj. (...) achită pe acelaşi inculpat, de sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de şantaj. (...) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 4 ani", se arată în încheierea de şedinţă a magistraţilor Tribunalului Satu Mare, citată de Mediafax.

Peste 120.000 de lei, confiscaţi de la Mircea Govor. Fost senator PSD şi un afacerist controversat, vizaţi în acelaşi dosar

Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de 124.800 de lei de la Mircea Govor, „sumă ce a făcut obiectul infracţiunii de şantaj descrise în cuprinsul rechizitoriului".

Mai mult, Gavor a trebuit să plătească şi 20.000 de lei cheltuieli judiciare.

Celalţi doi inculpaţi din acest dosar sunt fostul senator PSD, Valer Marian şi afaceristul Mirel Vlas. Instanţa i-a achitat pe amândoi, deşi fuseseră acuzaţi de complicitate la şantaj în formă agravantă.

Mircea Govor, acuzat de fapte de corupţie de procurorii DNA

În 17 noiembrie 2015, procurorii anticorupţie au făcut 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Satu Mare şi Botoşani, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, care ar fi fost comise în perioada 2010 - 2015, fiind vizate şi sediul ANAF şi cel al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Anchetatorii susţin că, în perioada august-octombrie 2013, Mircea Vasile Govor, folosindu-se de influenţa şi autoritatea funcţiilor deţinute, prin intermediul lui Andrei Dolineaschi, a intervenit la persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a obţine numirea, detaşarea, împuternicirea sau menţinerea în funcţii de conducere sau de execuţie în cadrul nou înfiinţatei Administraţii Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare (AJFP) a unor persoane obediente lui ori intereselor de partid, pe alte criterii decât cele profesionale.

"Procedând în acest fel, pe lângă faptul că a rezultat un folos necuvenit pentru persoanele respective, inculpatul Govor Mircea Vasile a urmărit să obţină/menţină protecţia societăţilor comerciale controlate de el şi familia sa din partea organelor fiscale din judeţul Satu Mare şi obţinerea unor beneficii personale sau pentru filiala partidului pe care-l conducea la nivel local (bani)", se arată într-un comunicat de presă al DNA.

În perioada septembrie 2013 - martie 2014, Mircea Govor ar fi intervenit pe lângă aceleaşi persoane din conducerea ANAF pentru ca un apropiat să promoveze examenul pentru obţinerea unui post de conducere ori de execuţie în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Oradea (instituţie nou înfiinţată la acel moment) sau să obţină o funcţie de conducere în cadrul AJFP Satu Mare, fără ca acest lucru să se materializeze ulterior.

Govor, acuzat că a şantajat un avocat din Satu Mare prin trustul său de presă

Procurorii au mai stabilit că, în perioada aprilie-mai 2010, Mircea Govor, folosindu-se de influenţa pe care o avea asupra unei publicaţii cotidiene locale, în prezenţa unei alte persoane, administrator al unei societăţi comerciale, a ameninţat un avocat din Baroul Satu Mare că în ziarul respectiv vor apărea mai multe articole compromiţătoare ce vor avea ca obiect darea în vileag a modalităţii pretins frauduloase prin care firma avocatului ar fi obţinut mai multe contracte de consultanţă juridică cu diferite entităţi publice.

De asemenea, anchetatorii au susţinut că, în perioada august-septembrie 2013, Mircea Govor, folosindu-se de funcţiile deţinute şi de influenţa pe care o avea asupra aceleiaşi publicaţii locale, a constrâns un inspector şef interimar al ITM Satu Mare la acea vreme să interzică inspectorilor de muncă din subordine să aplice sancţiuni contravenţionale împotriva persoanelor agreate politic de el, respectiv primarii din acelaşi partid cu el, din judeţul Satu Mare.

CJ Satu Mare a finanţat trustul de presă controlat de Mircea Govor

În perioada 2010-2013, Consiliul Judeţean Satu Mare a fost finanțator al trustului de presă controlat de Mircea Govor.

Într-un raport de audit din anul 2013, Camera de Conturi Satu Mare acuza Consiliul Județean Satu Mare de achiziții de servicii de publicitate, cu încălcarea prevederilor legale. În fapt, aceste „achiziții" nu reprezentau altceva, decât finanțări din bani publici, acordate Gazetei de Nord-Vest și televiziunii Nord-Vest TV, de către Mircea Govor și cei doi președinți succesivi ai CJ Satu Mare – Adrian Ștef și Csehi Arpad.

În raportul de audit din 2013, Camera de Conturi vorbește de peste 1 milion de lei acordați ilegal de CJ Satu Mare, doar pe parcursul anului 2012, scrie Justitiecurata.ro.

La nivelul anului 2013, Gazeta de Satu Mare vorbea (n.n. într-un material șters, ulterior, de pe internet) de sume impresionante acordate firmei care administra cotidianul controlat de Mircea Govor: ar fi fost vorba de sume cuprinse între 30 000-50 000 lei/lună în medie, plătite, fără contract, firmei SC Media Total SRL, care administra cotidianul Gazeta de Nord-Vest.

Mai mult, conform surselor de la nivelul CJ Satu Mare, Govor ar fi fost cel care a semnat pentru acești bani acordați SC Media Total, SRL, în calitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean. Cu toate acestea, banii nu ar fi rămas la nivelul Media Total, ci ar fi fost transferați firmei Nord Vest TV Advertising SRL, deținută de fiul lui Govor, firmă ce administra postul Nord-Vest TV. Astfel, banii, practic, ajungeau, prin acest circuit, chiar la familia lui Mircea Govor, conform sursei citate.