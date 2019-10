Articol publicat in: Justitie

Mircea Negulescu şi încă un procuror, urmăriţi penal pentru că au trimis în judecată un magistrat pe baza unui dosar fabricat

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mircea Negulescu, fost procuror DNA Ploieşti, şi un alt procuror sunt urmăriţi penal de Secţia specială pentru magistrați pentru cercetare abuzivă şi represiune nedreaptă. Cei doi sunt suspectați că ar fi ticluit probe nereale într-un dosar, inducând ideea că un judecător a luat mită o haină de blană și că l-au deferit justiţiei, deşi ştiau că e nevinovat. Procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus, pe 7 octombrie, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un procuror, precum și față de un fost procuror (Mircea Negulescu, exclus din magistratură - n.r.) pentru săvârșirea infracțiunilor de cercetare abuzivă și represiune nedreaptă, anunță un comunicat al Parchetului General. Procurorii secției speciale le-au adus miercuri la cunoștință acuzațiile celor doi. Potrivit comunicatului, „în calitate de procurori de caz într-un dosar înregistrat în 2016 la DNA Ploiești ar fi ticluit probe nereale, prin construirea unui scenariu mincinos, respectiv obținerea de denunțuri de la două persoane care se aflau în stare de arest preventiv în alt dosar al DNA Ploiești pe care îl instrumentau, denunțuri în urma cărora celor două persoane li s-ar fi înlocuit măsura arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar, și ar fi consemnat declarații ale unor martori prin exercitarea de presiuni și amenințări asupra acestora. De asemenea, ar fi indus ideea că un judecător a primit cu titlu de mită o haină de blană, deși, încă de la momentul sesizării organelor judiciare ar fi existat dubii atât cu privire la obiectul mitei, cât si cu privire la realitatea acestei acțiuni și, contrar materialului probator existent în dosar au fost întocmite referatele privind încuviințarea autorizării percheziției domiciliare, încuviințarea autorizării măsurii preventive a arestului fată de magistratul judecător, solicitarea autorizării percheziției, formularea propunerii privind arestarea preventivă a magistratului judecător, scenariu de natură a dovedi existenta infracțiunilor reținute în sarcina judecătorului, în scopul acuzării pe nedrept de săvârșirea unor asemenea fapte”. Judecătorul a fost trimis în judecată pe baza dosarului întocmit de cei doi procurori, chiar dacă știau că este nevinovat. „Cei doi suspecți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale prin ordonanță și trimiterea în judecată prin rechizitoriu a magistratului judecător, pentru infracțiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal și infracțiunea de luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 art. 7 din Legea 78/2000, deși ar fi cunoscut că judecătorul este nevinovat”, se mai precizează în comunicat. loading...

