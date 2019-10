Mireasa din Răcari, părăsită a doua zi după logodnă, va primi despăgubiri. Mirele a fugit şi cu verişoara miresei şi cu darul

Femeia l-a dat în judecată pe fostul soţ cerând despăgubiri pentru cheltuielile făcute cu logodna şi nunta ce avea să urmeze, printre care 2.000 de euro pentru închirierea rochiei de mireasă, scrie cancan.ro.

Aceasta şi-a motivat acţiunea prin faptul că logodnicul a părăsit-o după petrecerea de logodnă pentru o altă femeie, respectiv verișoara ei. În acțiunea depusă la Judecătoria Răcari, femeia mai precizează că ce avea să-i devină soţ a luat și banii dăruiţi de invitaţi la petrecerea de logodnă.

„În data de 18.08.2017 reclamanta a organizat logodna, efectuând cheltuieli de mare amploare, iar în ziua logodnei a organizat o petrecere în curtea locuinţei, cheltuielile pe care le-a făcut ajungând la suma de aproximativ 40.000 de lei.

A arătat reclamanta că a închiriat o rochie de mireasă de la un cunoscut designer vestimentar contra sumei de 2.000 de euro şi a plătit 2.100 de lei pentru efectuarea de coafuri pentru patru persoane şi totodată a cumpărat băuturi alcoolice în cuantum de aproximativ 5.000 de lei, la care s-au adăugat băuturi non-alcoolice şi a plătit şi suma de 1.000 de lei reprezentând onorariul lăutarilor. În data de 17.08.2017, bunicul său S. S. a scos suma de 6.500 de lei din banii de pensie pentru a cumpăra băuturile şi a primit ajutor financiar de la familia .... suma de 30.000 de lei", explică magistrații.

Mirele a fugit şi cu verişoara şi darul de la logodnă

"După ce invitaţii au venit ziua, în data de 18.08.2017, la locuinţa reclamantei, seara logodna s-a serbat la locuinţa pârâtului, unde au fost invitate peste 200 de persoane. Cel mai mic dar la petrecere a fost de 250-300 de euro, familiile care veniseră cu copii dând chiar şi 500 de euro, iar persoanele singure au oferit 150 de euro", se mai arată în motivarea deciziei judecătorilor.

„Dimineaţă, la sfârşitul petrecerii, pârâtul a devenit agitat şi distant, a plecat să strângă cortul şi nu s-a mai întors, iar la câteva ore părinţii reclamantei i-au spus că acesta a fugit cu o fată pe nume E. Mai arată reclamanta că această veste a fost şocantă, suferind multe luni atacuri de panică şi având coşmaruri în fiecare noapte. Totodată, a fost o experienţă umilitoare şi în comunitatea mică în care locuieşte, iar umilinţa s-a accentuat când unii dintre invitaţi au venit să ceară înapoi darul financiar oferit, deşi toţi banii au rămas la pârât şi la mama acestuia", mai precizează magistrații.

Decizia instanţei

"Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererea având ca obiect pretenţii, formulată de către reclamanta C. M, în contradictoriu cu pârâtul R. I. C. Obligă pe pârâtul R. I. C. să plătească reclamantei C. M, suma de 33.000 de lei, reprezentând despăgubiri materiale. Obligă pe pârâtul R. I. C. să plătească reclamantei C. M, suma de 1000 de lei, reprezentând despăgubiri morale. Obligă pe pârâtul R. I. C. să plătească reclamantei C. M. suma de 2.100 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu apărător şi taxă de timbru judiciar). Obligă pe reclamanta C. M. la restituirea ajutorului public judiciar către stat, în cuantum de 1.695 de lei, la rămânerea definitivă a hotărârii. Cu drept de apel în termen de 30 de zile. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Răcari. Pronunţată în şedinţa publica", se arată în decizia magistraților de la Judecătoria Răcari.