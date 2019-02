Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina. "Am făcut avort spontan"

Din păcate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a făcut avort spontan în weekend. După toate aceste probleme, concurenta se află sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era însărcinată în două luni, însă fără să știe că urma să aibă un copil, aceasta a luat antibiotic.

"În weekend am făcut avort spontan... Acum sunt sub tratament... ", a declarat Mirela de la Insula iubirii. Fosta concurentă își dorește mult un copil, însă toate se vor întâmpla la momentul potrivit.

Sarcină cu probleme pentru Mirela de la Insula iubirii

Mirela de la Insula Iubirii a anunţat public că este însărcinată pentru prima oară. Concurenta a mers la medic pentru a vedea ce se întâmplă cu ea. Acolo a descoperit că este însărcinată în două luni de zile. Se confruntă însă cu câteva probleme.

Mirela nu ştia că va deveni mamă şi a luat anumite pastile foarte puternice. A contactat o gripă şi a avut nevoie de tratament. Habar nu avea că a rămas gravidă şi nu îşi făcea vreo grijă în această privinţă. Ea s-a speriat, însă va urma sfatul medicilor.

„S-a întâmplat, dar nu mă pot bucura pentru că sunt nişte complicaţii. În două săptămâni aş afla exact. Dacă e totul ok. Am avut gripă şi am luat antibiotice. Medicii nu garantează că e ok. Da (n.r. sunt bine)", a declarat Mirela Baniaş.