Mirela Vaida, mamă pentru a patra oară. A făcut anunţul neaşteptat: "Încă o fetiţă"

Prezentatoarea TV a anunţat că soţul ei îşi mai doreşte o fetiţă, iar ea este acord. Dacă Dumnezeu vrea să se întâmple, ce de-al patrulea copil va fi binevenit.

”Vrea sotul meu inca o fetita. Si eu mi-as dori…sa inchidem treaba, sa fie doua fete si doi baieti. Eu nu pot sa programez, programeaza Dumnezeu, eu spun ce imi doresc, doar ca…nu am probleme. Multumesc lui Dumnezeu, corpul meu am dus asa de bine sarcinile, am nascut natural, nu imi este teama de nimic, am alaptat copiii, ma ocup de ei…iarasi va insemna o perioada in care ies din munca”, a declarat Mirela Vaida.

Chiar dacă a recunoscut că nu este deloc uşor pentru ca o femeie să poarte în pântece un bebeluş timp de nouă luni, Mirela Vaida susţine că este cel mai frumos lucru, să dai viaţă unui copil, mai ales după ce ai trecut de un anumit prag.

”Te dezechilibreaa un pic, dar merita. Daca Dumnezeu va da, pe curand ca as mai face inca un copil, Pragul e la doi copii. Daca ai trecut de doi copii, restul sunt bonus de la viata. Nu-i mai simti”, a mai spus vedeta.

Cum este plătită Mirela Vaida la Acces Direct

Veronica Stegaru sau Vulpiţa, aşa cum o ştie toată lumea, şi soţul ei Viorel, au devenit vedete, după ce în urmă cu aproape două luni au apărut la Acces Direct, pe Antena 1. Povestea celor doi a "dat ţara peste cap", iar emisiunea a fost lider de audienţă, după cum chiar Mirela Vaida a anunţat.

Toată lumea se aşteapă ca prezentatoarea să câştige o avere de pe urma audienţelor datorate cuplului din Vaslui, însă se pare că nu este chiar aşa. Mirela Vaida a fost invitata Danei Săvuică, în emisiunea sa online, EOK! Să fii vedetă?, şi a vorbit despre isteria care s-a creat în urma ediţiilor pe care le moderează cu Vulpiţa şi Viorel.

"Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei.

Acum suntem într-o fază la Acces Direct de două luni de zile, în care, efectiv, facem nişte audienţe uimitoare la care nu se aştepta nimeni, niciodată. E normal să fie acest val de hate-areală şi de critici, dar niciunul nu ar zice că nu s-a uitat. Se ştie că noi facem emisiuni cu şi despre oameni simpli. Un cuplu de tineri din judeţul Vaslui a dat ţara peste cap de două luni de zile, celebra Vulpiţa, nu se aştepta nimeni. Noi a doua zi aveam pregătit alt subiect. În momentul când am văzut cât de urmăriţi au fost cei doi, am zis să facem un reality show cu aceşti oameni. Îi lăsăm cum sunt ei.

Îţi dai seama că nu mi-aş dori ca Vulpiţa să devină influencer, dar nici nu e. Publicul e cel care îţi dă valoare. De ce validează acest subiect trei milioane de oameni, de ce se uită?

Sunt atât de expusă în momentul ăsta mediatic, atât de controversată în această perioadă. Telenovela Vulpiţa va trece, oameni buni, de ea depinde dacă va şti să profite de marea şansă pe care i-a dat-o publicul şi emisiunea", a declarat Mirela Vaida pentru Ok! Magazine.