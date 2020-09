Mirela Vaida şi soţul ei au împlinit 11 ani de căsnicie. Ce cadou a primit vedeta: "A plecat în oraş şi a venit cu..."

În timp ce toată familia a plecat la cumpărături, prezentatoarea TV a rămas acasă, pentru a se găti. Însă, a avut o mare surpriză, soţul ei a surprins-o cu un cadou foarte frumos, un parfum, o pereche de cercei şi o brăţară.

„Astazi implinim 11 ani de casnicie!!! 19.09.2009!! A plecat familionul in oras, la cumparaturi! Eu am ramas sa sarbatoresc cum stiu mai bine: la cratita!! Asa ca va astept la masa: supa de fasole verde, supa de galuste, tocanita de cartofi cu afumatura, orez cu pui si ciuperci!! Hai, la multi ani!!!! Tocmai mi-am pus un pahar de vin alb cu 3 cuburi de gheata!!

Mi-a luat cadou un parfum superb și niște cercei superbi cu o piatră verde și o brățară superbă", a transmis Mirela Vaida pe Instagram.

Alexandru, soțul Mirelei Vaida, nu are treabă cu televiziunea şi evită să apară în lumina reflectoarelor. „El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram.

El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui', spunea Mirela Vaida cu ceva timp în urmă.