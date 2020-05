MM Stoica vorbeşte despre condiţiile de izolare impuse echipelor de fotbal: "Vorbim singuri, unii şi în somn"

"Din fericire, România are sub o sută de decese cauzate de COVID-19 la milionul de locuitori. Cu toate acestea, noi (FCSB) celebrăm azi a 14 a zi de izolare, antrenându-ne ciudat, mâncând în camere din casolete, fără să profităm de condițiile de refacere după antrenamente deși am fost testați de 5 (cinci) ori, 51 PERSOANE, iar rezultatele au fost negative. Vorbim între noi de la distanță și cu cei apropiați pe aplicații. Mai vorbim și singuri. Unii și în somn.

Mai mult, aflăm că înalți diriguitori ai sportului românesc se gândesc că s-ar impune să mai stăm închiși câteva săptămâni. Sau luni. Să reducem riscurile. Zice domnul Hulubei că ar trimite și psihologi să ne ajute. Sper ca Pshihologii Care Ajută Fotbaliștii Să Stea Cu Drag În Cantonament să aibă testele făcute dacă ne vizitează. Să fie triați epidemiologic. Eventual, să vină cu izoleta. Să reducă riscurile. Să presupunem că intervențiile psihologilor lui Hulubei ar fi încununate de succes și am reduce riscurile.

Ce vom face însă după ce vom ieși? Vom merge la Cluj cu viteza legală fiecare în mașina lui? Cine aduce casoletele? Dacă la meci apare vreun steward care a fost cu o seară înainte la petrecerea de pensionare a unui coleg și nu s-a distanțat suficient? Există un cantonament al brancardierilor de Liga 1? Riscuri la tot pasul.

E în afara oricărui dubiu că toți cei care suntem implicați direct trebuie să fim extrem de precauți. E în afara oricărui dubiu că trebuie să ne învățăm să trăim cu acest virus. DAR TOT ÎN AFARA ORICĂRUI DUBIU ESTE ȘI INUTILITATEA CANTONAMENTULUI PRELUNGIT. În Cehia nu s-a stat în cantonament. Deja se joacă, iar Stanciu a centrat perfect la golul victoriei. Cu stângul. Iar Cehia are tot sub o sută de decese la milion. Ca noi", a fost mesajul postat de MM Stoica pe contul său de Facebook.

Citeşte şi: FOTBAL Gică Popescu anunţă câţi bani va încasa Viitorul din transferul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers