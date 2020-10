Mohammad Murad, strigăt disperat de ajutor, către Guvern. "70% din industria hotelieră şi a restaurantelor intră în faliment"

Mohammad Murad arată că în cazul în care băncile vor cere investitorilor din acest sector să plătească ratele, atunci 70% din industria hotelieră ar intra în faliment.

"Aparent, noi producem 3-4% din PIB, dar noi atragem și din alte zone, alți producători. Sunt 300.000 de oameni afectați direct, dar indirect sunt peste 700.000 de oameni afectați. Sunt oameni afectați direct și am cerut din partea Guvernului să ne spună ce studii au la bază pentru a închide HoReCa și nu au putut să ne zică nimic. Nu e nimic demonstrat că restaurantele pot fi focare (...) Am cerut un pachet de măsuri de susținere și degeaba vi să dai un ajutor după ce pacientul a murit. Dacă mâine dimineață ne vor cere băncile să plătim ratele vă asigur că 70% din industria hotelieră și a restaurantelor din România vor intra în faliment. Am discutat cu domnul ministru Cîțu despre această problemă.

La noi este foarte mare distanța între ceea ce se spune și ceea ce se pune în practică. De 5 ori am discutat cu domnul prim-ministru, de 5 ori ni s-a spus că domnul Tătaru și cu domnul Arafat au luat această decizie, că domnul Orban a dat un pas înapoi.

Având în vedere situația noi ne dorim o serie de lucruri de la Guvern. În primul rând, să avem o predictibilitate, să nu se închidă de a doua zi. Totodată, noi dorim să fim tratați cu respect, pentru că am văzut declarațiile triste ale premierului care zicea că trimite controale peste controale la HoReCa, dar nu suntem nici noi copii. Am vrea să fim ajutați în relația cu băncile, pentru că dacă mâine ne vor cere să achităm toate ratele, atunci 70% dintre noi intră în faliment.

Ne dorim ca Guvernul să ne ajute în mod real. Noi am fost bun platnici până acum, am contribuit la bugetul de stat și ar trebui să ni se dea și înapoi, să putem supraviețui. Nu mai dorim doar măsuri de imagine!", a spus Mohammad Murad, la Radio România Actualități.