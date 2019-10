Articol publicat in: Life

Moment şocant la înmormântare, urmat de hohote de râs. Mortul a cerut să fie scos din sicriu VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Imagini inedite de la o înmormântare irlandeză: "Lăsați-mă să ies, e întuneric aici!" s-a auzit din sicriu chiar în timpul slujbei. Cei prezenți au înmărmurit, dar apoi nu s-au putu abţine şi au izbucnit în râs. Totul a fost pus la cale chiar de către bărbatul decedat, care nu a vrut ca la înmormântarea lui oamenii să jelească. Un veteran al forțelor de apărare din Dublin, sir Shay Bradley, a dorit să le ofere celor îndurerați un ultim mesaj de adio. Irlandezul a ales un mod inedit și s-a înregistrat când încă era în viață. Mesajul a fost pus de fiica sa printr-un dispozitiv cu speaker. După ce scenele de la înmormântarea au fost postate online și s-au viralizat, fiica lui a explicat într-un mesaj pe Twitter că Shay a plănuit totul și că s-ar fi bucurat nespus să îi vadă pe cei dragi râzând cu atâta poftă la înmormântarea lui. loading...

