Monica Anisie, despre retragerea acreditării Academiei de Poliţie din cauza doctoratelor plagiate. "Am luat această decizie istorică"

Monica Anisie a afirmat că "nu a fost foarte uşor" să ia această decizie.



"Decizia arată că în Educaţie trebuie să existe integritate şi trebuie să luăm şi decizii care să evidenţieze că etica universitară contează. Întotdeauna am luat în considerare ceea ce organismele din cadrul Ministerului Educaţiei propun. Aici vorbim despre ceea ce a realizat consiliul de etică şi management universitar, acea hotătâre pe care am primit-o la Ministerul Educaţiei.



Am luat această decizie, una istorică", a menţionat Monica Anisie, la postul B1 TV.



Întrebată dacă a discutat cu Marcel Vela despre acest subiect, Anisie a menţionat că ministrul de Interne i-a cerut doar să îi trimită raportul.



"Nu am discutat. Doar l-am informat că a venit acest raport şi că îl transmit spre MAI. Mi-a spus să-l trimit către MAI", a menţionat Anisie.

Monica Anisie anunţă că toate tezele de doctorat de la Academia de Poliţie vor fi verificate de plagiat

Întrebată cum au putut obţine numeroşi politicieni doctoratul la Academia de Poliţie, Monica Anisie a explicat că aceştia "puteau să se înscrie la doctorat şi să fie admişi pe baza concursului care era organizat de Academia de Poliţie".



"Conform Legii Educaţiei, am decis şi monitorizarea acestei Academii de Poliţie. Trebuie să vedem exact din perspectiva noastră, a Ministerului Educaţiei, ce se întâmplă în cadrul acestei unităţi de învăţământ.



Am soliciat la CNATCU să fie evaluate toate tezele de doctorat care au fost realizate la Academia de Poliţie. Vorbim de peste 800 de teze de doctorat să fie verificate pentru a vedea dacă sunt sau nu plagiate.



Întrebată dacă nu cumva blochează activitatea CNATCU, ministrul Educaţiei a explicat că verificările vor fi treptate.



"Vorbim in prima etapă a tezelor de doctorat ale cadrelor didactice de la Academia de Poliţie şi după aceea, treptat, să fie verificate", a menţionat Monica Anisie.

Ministrul Educaţia a retras acreditarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza, ca urmare a plagiatelor generalizate. Aceasta devine prima universitate din ţară care nu mai poate organiza studii doctorale.