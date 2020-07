Monica Anisie îi răspunde lui Selly, după ce acesta a criticat învăţământul românesc: "Îl invit să fie parte a schimbărilor"

"După 12 ani de şcoală ai ieşit pe poarta liceului, în 2020, perfect pregătit pentru anul 1990, spunea Andrei Șelaru, cunoscut ca vloggerul Selly, într-un clip publicat pe 30 iunie, imediat după festivitatea de absolvire și după ce a dat Bacalaureatul, pe care l-a promovat cu media 9,60.

Clipul are peste 1,4 milioane de vizualizări pe Youtube și este pe locul 6 în clipurile aflate în creștere (trending) pe România în acest moment. Este pentru prima dată când un clip dedicat Educației și problemelor din Educație intră în acest top al Youtube, scrie edupedu.ro.

"Monica Anisie: Întâi de toate trebuie să felicităm pentru rezultatele bune pe care le-a avut și trebuie să menționez faptul că mereu am ținut cont de vocea elevilor. Ceea ce spune Andrei reprezintă, de altfel, o radiografie a ceea ce din perspectiva lui a reprezentat sistemul de educație pe care l-a caracterizat. Este o părere de care trebuie să ținem cont pentru că este o voce a elevilor.

Eu întotdeauna am ținut cont spuneam și mai devreme de aceste voci ale elevilor. De altfel când am fost secretar de stat am fost cea care a contribuit la realizarea statului elevilor pentru că și pomenit discursului despre statutul elevilor și îl invit, alături de Ministerul Educației să fie parte a schimbărilor pentru că trebuie să recunoaștem cu toții că avem nevoie de o schimbare.

În discursul pe care eu le-am susținut în parlament atunci când a fost o moțiune simplă cred că am fost printre puținii miniștrii care au recunoscut că există și probleme. Dar trebuie să găsim și soluții de aceea cred că este important cu toții se pune umărul la construcția României educate. Dacă ne dorim o Românie moderna trebuie să avem de altfel România educată."

Întrebată dacă ar fi de acord să aibă o întâlnire cu Selly şi alţi tineri reprezentativi pentru respectiva categorie de vârstă, Anisie a declarat că este o idee pe care ar lua-o în calcul oricând.

"Bineînțeles. Este important ca ei să se implice. Întotdeauna am spus că vocea lor contează și i-am îndemnat să spună ceea ce cred, ceea ce simt, pentru că adevărurile spuse de ei reprezintă de fapt o radiografie de care Ministerul Educației ar trebui să țină cont.", a spus ministrul Educaţiei.

Clipul lui Selly a generat valuri de opinii pe rețelele de socializare, în emisiunile televizate și subiecte de presă. „Școala primară și gimnaziul – înveți într-adevăr o grămadă de chestii folositoare, dar în liceu chiar se schimbă situația. Se pune accentul, toată lumea se concentrează pe 3-4 materii, materiile de bază: istorie, geografie, română, matematică, biologie, iar restul materiilor sunt ignorate complet. Și dacă școala din România ar funcționa, eu chiar nu aș comenta despre lucrurile astea, dar cred că suntem cu toții conștienți de faptul că școala din România nu funcționează", mai spunea în clip Andrei Șelaru.

Nu este prima ieșire a lui Selly pe subiectul Educație. Acesta a declarat în urmă cu un an, la stirileprotv.ro, că "e normal ca tinerii să fie deconectați de spațiul socio-politic pentru ca ei nu au experiență", fiindcă școala îi "pregătește pentru trecut și nu pentru viitor".

Tot Selly a avut o poziție și în cazul avalanșei de solicitări de anulare a Bacalaureatului și echivalare a examenului cu mediile din liceu. Pe 25 mai declara că "nu îmi doresc să se anuleze bacalaureatul, dar în același timp mi se pare slab că Ministerul Educației a lăsat destul de mult la latitudinea școlilor să decidă regulamentul" de organizare a examenului. Cel mai cunoscut vlogger din România a povestit că "principalele mele îngrijorări sunt în legătură cu programa de Bacalaureat (...). La Limba română, să înveți zeci de pagini de comentarii în loc să-ți formezi tu părerea despre opera aia, să tocești ce a spus alt critic despre o operă nu mi se pare cea mai inteligentă abordare".

Citeşte şi: Ludovic Orban, despre închiderea şcolilor în vreme de coronavirus. "Nu a fost uşor să luăm decizia de suspendare"