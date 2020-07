Monica Macovei a câştigat procesul împotriva României la CEDO. Ce despăgubiri a obţinut fostul ministru al Justiţiei

Monica Macovei, fost ministru al Justiției și fost membru al Parlamentului European, îi dăduse pe Ponta și Șova drept exemple de corupție în rândul avocaților care fac și politică, în contextul contractelor de reprezentare juridică încheiate de aceștia cu complexele energetice Turceni și Rovinari, iar ICCJ o obligase ulterior la plata a 10.000 de lei lui Dan Şova, ca despăgubiri.

Prin decizia CEDO de marţi, aceste despăgubiri îi sunt acum datorate Monicăi Macovei de către statul român. Redăm textul integral al anunţului fostului ministru. Decizia CEDO poate fi citită integral AICI.

"Astăzi am cîștigat la CEDO procesul împotriva Romaniei, în cazul național Dan Șova vs. Macovei! Decizia CEDO de astăzi este importantă pentru că dovedește că perseverența în dreptate și răbdarea câștigă chiar și după mulți ani. Nu obosiți, nu vă lăsați ! Si mai este importantă pentru respectarea dreptului la liberă exprimare în România, va fi de folos tuturor oamenilor liberi și jurnaliștilor care critică politicienii pe baza faptelor lor "de corupție".

CEDO a constatat că articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost încălcat prin deciziile Curții de Apel București si ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) care au decis în favoarea lui Dan Șova în procesul în care Șova m-a chemat în judecată pentru că în 2009 am afirmat public că sunt avocați parlamentari care au contracte de milioane de EURO cu companiile de stat din circumscripțiile lor electorale și că aceste este un caz tipic de corupție prin influență politică.

La întrebările presei am spus public că mă refer la deputatul și ministrul Victor Ponta și la senatorul Dan Șova care câștigă milioane de EURO pe baza unor contracte de consultanță juridică cu complexele energetice Rovinari și Turceni. Am depus la CEDO, odată cu plângerea, și două rapoarte ale Corpului de Control de la Rovinari și Turceni, articolele de presă, declarațiile publice de avere și de interese care reflectau creșterile de venituri în legatură directă cu contractele încheiate în acea perioadă de Șova și Ponta, iar în rapoartele Corpului de Control de la Rovinari erau indicate nominal contractele încheiate, cu obiectul și valoarea pentru fiecare contract. Acest lucru este relevant pentru a dovedi că afirmațiile mele de atunci au avut o bază factuală.

Mai mult, am făcut acele afirmații în contextul în care solicitam public o interdicție legală a exercitării profesiei de avocat în timpul mandatului de parlamentar pe motivul incompatibilității. De altfel, am și promovat un proiect de lege în acest sens, dar a fost respins de Parlamentul României. Și acest aspect este reținut de CEDO.

În timp ce Tribunalul București a respins plângerea lui Șova, argumentele Tribunalului București fiind menționate de CEDO în sens pozitiv, Curtea de Apel București și ICCJ au infirmat această soluție, au decis în favoarea lui Dan Șova și m-au obligat să îi platesc despăgubiri morale și să public pe banii mei decizia judecătorească în trei ziare de circulație națională, ceea ce am făcut respectând decizia definitivă din România.

CEDO a decis astăzi că atât Curtea de Apel București și ICCJ mi-au încălcat dreptul la liberă exprimare garantat de articolul 10 din Convenție. Prin această postare nu critic judecătorii de la Curtea de Apel București și ICCJ din acea perioadă ori pe cei de astăzi, doar atrag atenția asupra respectării CEDO în toate procesele. Pentru cine este interesat de partea materială, CEDO a obligat Guvernul României să îmi platească suma totală de 6505 EUR, din care: 1. despăgubiri materiale 4505 EUR, formate din sumele pe care le-am plătit pentru publicarea textului hotărârii definitive în cele 3 ziare cu cea mai mare circulație națională plus suma de 2000 EUR pe care i-am plătit-o ca daune morale lui Dan Șova conform deciziei Curții de Apel București, menținută de ICCJ; 2. despăgubiri morale de 2000 EUR pentru suferințele morale provocate de atacul public împotriva mea la care am fost expusă de Dan Șova după ce acesta a câștigat procesul în România, plus taxele aferente acestei sume.", scrie Monica Macovei pe Facebook.

