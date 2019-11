Monica Melencu, despre cadavrele găsite lângă Caracal: "Asta este părerea mea"

Monica Melencu, mama Luizei, a comentat despre cele două cadavre găsite lângă Caracal. "Eu cred ca nu au legatura cu Dinca. Nu stiu daca ar fi facut Dinca, vorbim de 7 luni, e afirmatia dansului, dar in rest de el nu afirma nimeni ca le a ucis, el e singurul care zice ca le a ucis. Toate declaratiile sunt contadictorii, nu am vazut sa afirme, nu am vazut ceva ca fetele sunt ucise, foarte putin am citit despre Luiza in aceste 7 volume", a declarat mama Luizei în direct la România TV.

Monica Melencu a completat: "Am spus-o cum o spun, aceste fete nu-s moarte, sunt traficate, e parerea mea si o sustin".

Anchetatorii nu au, deocamdată, niciun indiciu referitor la victime sau la modul în care craniile și fragmentele osoase au ajuns pe câmp. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, informaţii relevante ar putea apărea după expertiza antropologică. Craniile și fragmentele osoase au fosut găsite de câţiva localnici aflaţi la arat.

„S-a făcut o analiză macroscopică a celor două cranii, respectiv fragmente osoase găsite şi s-a apreciat că sunt de natură umană. Am dispus efectuarea unei expertize antropologice pentru a se stabili cu exactitate vârsta, sexul, data decesului şi, de asemenea, s-a dispus o expertiză genetică în vederea identificării profilului ADN. (...) Nu au fost crime cu autor necunoscut în zonă. Verificăm persoanele dispărute. Nu am constatat nimic care să prezinte importanţă pentru anchetă", a declarat Anca Anuţa, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

Potrivit acesteia, deocamdată nu există indicii că între cranii sau fragmentele osoase găsite la Brâncoveni şi cazul Gheorghe Dincă ar fi vreo legătură.

În acest caz, IGPR a cerut să facă cercetări alături de procurorii din Olt.