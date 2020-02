Moş' Costică, un bărbat de 80 de ani, a murit înainte să se mute în casa lui nouă

Costică Olăriță locuia în satul Homița din Comuna Cristești, județul Iași. Ar fi împlinit în luna mai 81 de ani. Condițiile în care locuia au contribuit probabil la moartea subită la care nimeni nu se aștepta. În urmă cu câteva săptămâni, reprezentanții Asociației "Ștergem o Lacrimă" au auzit povestea bărbatului și au decis să-i dea o mână de ajutor.

"Costică Olărița, bătrânul de 82 ani din Homița- Cristești, cel pentru care am strâns fonduri, cel pentru care i-am construit un container de 4/3 , i-am cumpărat mobila, l-am vizitat săptămânal, din păcate azi a fost găsit mort în căsuța lui. Dumnezeu să te ierte bătrâne, și chiar dacă ne-ai pus bete-n-roate noi nu ne-am lăsat și ți-am promis că marți pe 11 februarie 2020 te muți in casa nouă, curată, mobilată și călduroasă, dar tu ai plecat bătrâne. Acum două zile băieții de la primărie au fost la tine să pregătească terenul unde trebuia amplasat containerul, erai ok, dar i-ai păcălit pe toți. Drum lin bătrâne, odihnă veșnică om bun și îți promit că vom redirecționa această căsuță mică ,spre alt caz unde este nevoie in memoria ta.", a fost pesajul postat pe pagina de Facebook a Asociaţiei.

"Bătrânul Costică a fost găsit decedat în casa sa de către o cumnată care trecea pe la el în fiecare sâmbătă. Cel mai probabil a decedat miercuri (n.r.- 5 februarie). În afară de faptul că acesta ne-a spus că are probleme cu picioarele, nu s-a mai plâns de nimic. Vestea a venit ca un trăznet pentru noi, pentru că marți, pe 11 februarie, avea să se mute în casa sa nouă, curată, mobilată și călduroasă. Ne-a păcălit pe toți că-i este bine", a spus Florentina Agache, președintele asociației Ştergem o lacrimă, citată de BZI.

Reprezentanții Asociației Ștergem o Lacrimă împreună cu reprezentanții primăriei din Cristești au vizitat bătrânul în urmă cu câteva săptămâni. Văzând condițiile deplorabile în care își petrece viața, aceștia i-au propus bărbatului să-i construiască o casă pe pământul pe care îl avea moștenire de la părinții lui.

"I-am propus inițial să-i facem o căsuță mică în curtea casei dărăpănate pe care o avea. A refuzat din start. A spus că nu vrea să lase moștenire familiei lui pentru că nimeni nu avusese grijă de el la bătrânețe. El nu a avut niciodată copii, iar soția lui decedase în urmă cu câțiva ani. De atunci, locuia singur într-o casă, în condiții greu de descris. Văzând că refuză construirea unei case, i-am propus să-i achiziționăm un container cu toate condițiile necesare. A acceptat. Începusem toate demersurile și era gata să se mute în noua lui căsuță, când am auzit cumplita veste că a plecat dintre noi. A plecat înainte de a vedea căsuța frumoasă care îl aștepta", a povestit Florentina Agache.

De ani de zile, moș' Costică trăia în casă fără electricitate, în condiții greu de descris. O mulțime de oameni care au auzit povestea lui au strâns mână de la mână și au cumpărat un container. L-au amenajat, urma doar să se mute.

"Primăria îl ajuta cu lemne pentru foc în fiecare an. El lucrase la CFR și avea o pensie de vreo 700 de lei pe care îi folosea pentru a-și cumpăra alimente și medicamente. Nu avea o relație bună cu familia și era mai tot timpul singur. Pe perioada iernii i-a fost foarte greu. Deși făcea căldură în casă, din cauza crăpăturilor, căldura ieșea afară. Este o durere enormă pentru noi, cei care l-am cunoscut. Acesta va fi înmormântat de niște oameni cu suflet mare. Nu știm dacă familia va participa", mai spune Florentina Agache.