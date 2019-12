Moş Crăciun a plecat din Laponia să împartă daruri copiilor

”A venit timpul să fie răsfăţaţi copiii din întreaga lume!”, a declarat el într-un mesaj în engleză şi finlandeză, după care a cerut ”să nu uităm persoanele singure din jurul nostru”.



În fiecare an, turişti vin din cele patru colţuri ale lumii să asiste la plecarea lui Moş Crăciun, în parcul tematic care-i este consacrat la Rovaniemi.



El urmează să înceapă marţi seara cea mai lungă călătorie de noapte din an, pentru milioane de copii, care-l aşteaptă pe un Moş Crăciun mereu foarte ocupat.