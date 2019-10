Articol publicat in: Politica

MOŢIUNE DE CENZURĂ. Un parlamentar PNL a ieşit pe semnătură din spital pentru a vota VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Deputatul de Alba, Corneliu Olar, s-a dus în Parlament, la votul moțiunii, deși este grav bolnav. Acesta a ajuns în sala de ședințe și a fost salutat de colegi. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a solicitat aplauze la scenă deschisă în Parlament pentru deputatul PNL, Corneliu Olar, cel care a venit din spital pentru a vota moțiunea de cenzură. ”Există gesturi care ridică prestigiul Parlamentului, indiferent de care parte a baricadei vă aflați. Eu vreau să-l felicit și să-l domnul deputat Olar pentru că a venit din spital la acest vot.”, a spus Ciolacu. Olar suferă de o boală gravă și a slăbit mult în urma unor intervenții chirurgicale și a tratamentelor. Cu toate acestea, a găsit resurse pentru a veni în Parlament și a-și susține colegii. Olar este considerat deputatul Țării Moților, reprezentând cea mai importantă voce a oamenilor din această zonă, la București. El este inițiatorul mai multor legi menite să îi ajute pe moți, printre care una care se numește chiar Legea Moților. loading...

