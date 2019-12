Mugur Isărescu, lovit de reforma Guvernului Orban: va trebui să aleagă între pensie şi funcţia de guvernator al BNR

Guvernatorului BNR a ieşit la pensie în anul 2014, dar și-a depus dosarul de pensie abia în septembrie 2017. "Am început activitatea în 1971 şi nu cred că s-ar aduna o lună dacă aş pune cap la cap toate concediile medicale. Banca Naţională oferă o anumită sumă - nu-mi cereţi să o definesc, pentru că orice termen se speculează - angajaţilor care împlinesc vârsta de pensionare. Eu nu am luat şi pensia, pentru că am zis că aşa e frumos, să nu iau şi pensie, şi salariu de la Banca Naţională", a declarat Mugur Isărescu.

Premierul Ludovic Orban a anunțat că guvernul pe care îl conduce ar dori să pună capăt practicii cumulării pensiei cu salariul de la stat. „Sunt de acord cu interzicerea cumulului salariului cu pensia. Nu e normal ca persoane care s-au pensionat şi beneficiază de pensie să beneficieze şi de un venit în sectorul public, vreau să fim foarte clari, aici este vorba de a nu permite ca cineva care s-a pensionat, şi este vorba de foarte mulţi care s-au pensionat la 40 şi ceva de ani din Poliţie, sau din alte structuri, şi care, după ce s-au pensionat şi au dobândit nişte pensii, multe dintre ele peste media pensiilor, mai cumulează şi venituri în sectorul public. Aici este vorba de a nu permite ca persoane care s-au pensionat să poată să cumuleze simultan pensia cu un venit din sistemul public. Dacă vor să lucreze în privat, nu avem absolut niciun fel de problemă, de asemenea, dacă vor să îşi continue activitatea, nici în privinţa acestei chestiuni nu avem nicio problemă, cu o singură condiţie, să aleagă venitul dobândit din salariu, dacă vor să lucreze", a anunțat premierul Ludovic Orban, citat de Agerpres. Referirea premierului vizează în principal angajații din Armată și Ministerul de Interne, instituții în care legea permite pensionarea cadrelor de la 40 - 45 de ani. Mulți angajați, după pensionare, se reangajează în aceleași unități sau tot în sistemul de stat.

