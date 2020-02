Mugur Isărescu: Este ciudat să te întrebi dacă ai sau nu bani pentru majorarea pensiilor

Isărescu a fost întrebat de către jurnalişti dacă România îşi permite majorarea cu 40% a pensiilor, dar şi dublarea alocaţiilor, în condiţiile în care Comisia Europeana va declanşa în perioada următoare procedura de deficit excesiv.

"Ministrul Finanţelor şi premierul au spus foarte clar că au inclus creşterea în bugetul cu un deficit de 3,6%. Deci mai mult cred că trebuie să discutaţi cu dânşii", a răspuns Isărescu.

De asemenea, acesta a amintit faptul că există şi opinia Consiliului Fiscal pe această temă, pe care a catalogat-o ca fiina una serioasă şi profesionistă.



"Avem şi o opinie serioasă, solidă, profesionistă, a Consiliului Fiscal, deci noi ne putem aşeza la masă să discutăm pornind de la un material serios. Dar dacă singura întrebare care se pune este dacă sunt sau nu bani pentru (creşterea pensiilor cu - n.r.) 40% chiar nu vreau să mai comentez, că am văzut că sunt comentat suficient. Eu unul nu mă pot aşeza la o asemenea masă şi nici nu pot să răspund şi îmi cer scuze", a precizat guvernatorul.



Şeful BNR a arătat că zilele următoare va apărea raportul de ţară şi vom vedea care sunt recomandările Comisiei Europene, însă a subliniat că partea fiscal-bugetară este o decizie 100% politică. De asemenea, acesta a arătat că BNR nu recomandă majorarea impozitelor, care ar face mai mult rău.

"Abordarea noastră a fost mai întâi să oprim deteriorarea şi apoi treptat-treptat să ajustăm, beneficiind de faptul că nu avem ca în 2007-2008 deficite externe de 14%, ci doar 5%, relativ rezonabil. Şi nici deficitul bugetar nu este atât de mare. Deci nu am găsit până acum acea combinaţie de politici care să ducă la corecţia necesară", a precizat Isărescu.



În plus, Isărescu a arătat faptul că soluţiile sunt majorarea veniturilor, tăierea cheltuielilor sau împrumuturile.



"Eu nu am spus că nu sunt bani pentru pensii, am spus că este ciudat să discuţi despre întrebări precum sunt sau nu bani când ai un asemenea deficit. Raţional, din punctul meu de vedere, cum poţi să pui o asemenea întrebare, când ai deficite, deci cheltuieşti mai mult decât încasezi, nu ai bani? Şi ce faceţi dumneavoastră sau cineva care cheltuieşte mai mult decât încasează? Sau se zbate să muncească mai mult, să facă mai mult, sau se întinde cât e plapuma, taie din cheltuieli, sau se duce să se împrumute", a punctat el.