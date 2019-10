Articol publicat in: Life

Murături de toamnă. Cum să pui cei mai delicioşi castraveti bulgăreşti

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Iata o reteta de muraturi de toamna: Castraveti bulgaresti. Foto: sfatulparintilor.ro Mod de preparare Muraturi de toamna Pune castravetii, bine indesati, in borcan, ceapa, morcovul, hreanul si catelul de usturoi, apoi toate mirodeniile, zaharul, otetul si sarea. Completeaza cu apa. Pune capacul si infileteaza-l bine. Agita-l bine ca sa se dizolve ingredientele si fierbe-l in bain-marie 30 de minute. Timpul se calculeaza din momentul in care apa in care fierb borcanele incepe sa clocoteasca. Castravetii sunt buni de mancat imediat si se pot pastra pana la un an, in loc racoros si la intuneric. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: loading...

