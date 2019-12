Nadia Comăneci a dezvăluit SECRETUL pe care l-a păstrat 30 DE ANI. Adevărul despre fuga din România: n-a ştiut nimeni până acum!

Nadia Comăneci a vorbit despre fuga din România într-un interviu acordat pentru Antena 3.

"Am sărit vreo şapte garduri ghimpate şi n-aveam voie să ieşim la şosea pentru că eram într-un loc în care nu era picior de om. Cei care conduceau maşina au spart un far, că era noapte, şi au spus: "Nu ieşiţi decât dacă vedeţi o maşină cu un singur far!". Zici că povestesc un film din "007". Nici nu imi vine să cred. Nici măcar nu mă gândeam la pericolele pe care le aveam! La un moment dat, ne-au spus: "Nu faceţi gălăgie, când treceţi graniţa nu vorbiţi şi, dacă vă somează cineva, nu alergaţi, că vă împuşcă!". Dar cred că noi eram inconştienţi de toată chestia asta! Era ideea de a ajunge la final. Era ideea de libertate, cred că era atât de mare dorinţa de libertate încât nu mai conta nimic! Era ori asta, ori o viaţă cum era acasă!", a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci a mai dezvăluit că nu a vrut să plece din țară, dar s-a decis după ce regimul comunist i-a sistat toate deplasările, ca urmare a rămânerii lui Bela Karoly în SUA, în 1981. În ultimii nouă ani, singura deplasare a fost la Jocurile Olimpice din Los Angeles, dar asta doar pentru că americanii au cerut-o în mod expres!

"La mine s-a complicat după ce a rămas Bela în '81, pentru că mie mi-au sistat toate deplasările, nu mi s-a părut corect! Dar n-am vrut să plec niciodată! De ce să plec? Unde să mă duc.. de... în lume.. Nu mă vedeam în altă parte, plus că a fost mai rău pentru mine după ce a plecat el! În '84 am fost la Olimpiada din Los Angeles, ceea ce m-a surprins, dar am aflat mai târziu de la cei care au organizat Jocurile Olimpice că au cerut ei asta! Au spus "Noi vă facilităm anumite lucruri doar dacă o aduceti pe Nadia!". Deci am fost o forţă acolo pentru că eu nu plecam nici în Bulgaria!", a mai spus Nadia Comăneci.

Ajunsă în America, Nadia Comăneci a reluat legătura cu Bart Conner, fost gimnast și el, dublu campion olimpic în 1984, la Los Angeles, și s-a mutat în Oklahoma. Cei doi s-au logodit în 1994 și s-au căsătorit doi ani mai târziu, la București.