Nadine, adevărul despre scandalul sexual cu Claudiu Bleonţ. "Astfel de oameni pot distruge vieţi". Soţia actorului a reacţionat dur

Nadine îl acuza pe Claudiu Bleonț de hărțuire sexuală, scrie viva.ro. Întreg scandalul a început când regizorul Andra Negulescu, soția lui Claudiu Bleonț, i-a oferit un rol frumoasei mulatre Nadine.

În aceeași piesă de teatru Bleonț interpreta unul dintre rolurile principale. Conform spuselor de la acea vreme, din 2012, treaba de pe scenă s-a amestecat foarte repede cu viață personală, iar Claudiu ar fi început să-i facă avansuri sexuale lui Nadine, chiar de față cu soția să. De la flirtul de pe scenă se pare că Bleonț ar fi trecut la propuneri care mai de care mai indecente și în culise. „Eram la Slatina de față cu primarul, cu prefectul, cu toată lumea, iar el a spus: Nadine, te mai ... cu mine? Lucru foarte umilitor pentru mine și soțul meu. Ce m-a uimit cel mai tare a fost că permanent, majoritatea spuselor lui cu tentă sexuală, în ceea ce mă privea, erau cu foarte mulți martori și într-un fel mă relaxa asta pentru că era transparență și ea era de față", spune Nadine.

Andra Negulescu, soția lui Claudiu Bleonț, califica acuzațiile lui Nadine că fiind aberante. Acum, prezentatoarea Nadine a vorbit despre acel episod din viața ei.

În anul 2012 ai avut parte de o experiență neplăcută, un scandal despre care ai ales să vorbești, la momentul respectiv... Nu aș vrea să răscolim trecutul, dar aș vrea să te întreb cum ai trecut peste, atât din postura de femeie, cât și din cea de persoană publică... Și, dacă poți, să le dai un sfat femeilor care trec printr-o experiență similară...

Putem răscoli orice. Nu mă mai identific cu nimic din ce a fost. Trăiesc doar în AICI ȘI ACUM, fiind singura realitate pe care o posed. Restul este iluzie. Nu există. Așadar, trebuie să revin la ce spuneam mai devreme despre ce înseamnă să pui tot soiul de personaje peste trup și minte.

Bănuiesc că te referi la Claudiu Bleonț. El este un actor. Nu știu dacă, și în România, actorii primesc sporuri pentru riscul dedublării personalității. Atunci am fost furioasă și am făcut ce am știut mai bine, am ieșit din proiect. Acum înțeleg că fiecare se duce pe sine cum poate mai bine. Cel mai greu este să fii om. Să ai trup și minte și să le menții în armonie.

Nu toți reușim asta. Sfătuiesc femeile să învețe să își apere trupul. Să uite că sunt „doamne și să se ducă la cursuri de apărare. Și, la fel de important, să învețe să își fortifice mintea. Astfel de oameni pot distruge vieți. Cele mai multe dintre noi știm ce înseamnă abuzul. Iar abuzul nu este doar fizic, ci și emoțional. De aceea, trebuie să învățăm să ne protejăm fizic și emoțional.