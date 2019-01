NAOMI OSAKA PETRA KVITOVA EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2019. Finala de la Australian Open 2019 dintre Naomi Osaka și Petra Kvitova nu înseamnă doar bătălia pentru trofeul de la Melbourne. Câștigătoarea va deveni, luni, locul 1 în clasamentul WTA, urmând să-i ia locul în clasament Simonei Halep, care va cădea pe 3. EUROSPORT transmite, sâmbătă, de la ora 10:30, NAOMI OSAKA PETRA KVITOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2019.

NAOMI OSAKA şi PETRA KVITOVA nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.

PARCURS NAOMI OSAKA AUSTRALIAN OPEN 2019:

tur 1: Naomi Osaka - Magda Linette (80 WTA) 6-4, 6-2

tur II: Naomi Osaka - Tamara Zidansek (78 WTA) 6-2, 6-4

tur III: Naomi Osaka - Su-Wei Hsieh (27 WTA) 5-7, 6-4, 6-1

optimi de finală: Naomi Osaka - Anastasija Sevastova (12 WTA) 4-6, 6-3, 6-4

sferturi de finală: Naomi Osaka - Elina Svitolina (7 WTA) 6-4, 6-1

semifinale: Naomi Osaka - Karolina Pliskova (8 WTA) 6-2, 4-6, 6-4

PARCURS PETRA KVITOVA AUSTRALIAN OPEN 2019:

tur I: Petra Kvitova - Magdalena Rybarikova (51 WTA) 6-3, 6-2

tur II: Petra Kvitova - Irina Begu (70 WTA) 6-1, 6-3

tur III: Petra Kvitova - Belinda Bencic (49 WTA) 6-1, 6-4

optimi de finală: Petra Kvitova - Amanda Anisimova (87 WTA) 6-2, 6-1

sferturi de finală: Petra Kvitova - Ashleigh Barty (15 WTA) 6-1, 6-4

semifinale: Petra Kvitova - Danielle Rose Collins (35 WTA) 7-6, 6-0

La doar 21 de ani, Naomi Osaka se află în a doua sa finală de Grand Slam consecutivă, după ce a câştigat US Open înm 2019. "Nu am mai jucat înainte, cred că este extraordinar să am ocazia să joc prima dată împotriva ei într-o finală de Grand Slam. Am văzut-o jucând finale la Wimbledon, ştiu ce mare jucătoare este. Va fi cu siguranţă foarte dificil pentru mine. Bineînţeles, cred că ar fi uimitor dacă aş fi numărul 1 mondial. Mă gândesc că fiecare meci şi fiecare pas mă urcă în clasament. Cred că nimeni nu joacă un turneu şi se gândeşte imediat că vrea să fie numărul 1. Cred că fiecare se gândeşte la obiectiv, iar acesta este câştigarea turneului. Anul trecut eram pe 70 şi ceva, cred, şi sunt foarte fericită că sunt în poziţia în care sunt acum", a declarat japoneza.

"Mi-a luat destul timp să cred din nou în oamenii de lângă mine, mai ales în bărbaţi, cu siguranţă. Aşa că nu prea eram încrezătoare să fiu singură undeva. Mi-aduc aminte de prima dată când am fost singură în vestiar, la un club din Praga, şi m-am dus la echipa mea şi am spus: a fost prima dată când am fost singură acolo şi, da, a fost bine astăzi, m-am simţit în regulă. Acele trei luni au fost foarte, foarte dificile... A trebuit să fiu puternică şi să nu gândesc în mod negativ despre ceea ce s-a întâmplat, dar acele gânduri erau acolo. Da, a fost o călătorie lungă. Să fiu sinceră, cred că nu multă lume credea că o să o fac din nou, să fiu pe teren şi să joc tenis la acest nivel", a declarat Petra Kvitova.

