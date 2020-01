Naomi Osaka şi-a făcut autocritica după ce a fost înfrântă la Australian Open de Cori Gauff: "Nu am mentalitate de campioană"

"A fost una din acele zile în care nu am putut face nimic bine. Backhand-ul, care este cea mai consistentă lovitură a mea, nu a funcționat, fiecare mingea zbura. Chiar dacă îmi spuneam 'știu ce să fac pentru ca acesta să intre'. Și pur și simplu nu intra.

Încă nu am mentalitate de campioană. Nu sunt acea persoană care se poate descurca și dacă nu este 100%. Întotdeauna am vrut să fiu așa, dar se pare că mai am un drum lung de parcurs.