Născut în Underground, prima carte-album despre trupele româneşti, după Colectiv

Pentru prima dată în România, un artist pasionat de fotografie și de cultura underground, George Mieluș, a imortalizat aproximativ 50 de formații și artiști de rock, rap, indie sau electro ÎNAINTE și DUPĂ un concert.

"În backstage am realizat fotografiile. Fiecare artist, practic, mi-a fotografiat individual. Și backstage-ul depindea de locație: ba era în aer liber, fiind la un festival, ba un backstage foarte mic într-un club. Chiar au fost cluburi unde nu exista un backstage, efectiv lângă scenă, pe un perete pus pe fundal, treceau pe acolo fiecare și îi fotografiam, și așa am reușit să adun imaginile...", spune George.

Printre trupele și artiștii care au participat la acest proiect se află Subcarpați, Paraziții, Macanache, La Familia, Timpuri Noi, Coma, Roadkillsoda, Implant Pentru Refuz, Moonlight Breakfast, Grasu XXL, Luna Amară, Robin and the Backstabbers, Omul cu Șobolani și multe alte nume importante ale muzicii underground din România, care, chiar dacă au reușit să ajungă cunoscute la noi în țară, "s-au născut în underground" și poate că vor rămâne în underground.

Ideea acestui proiect s-a născut în decembrie 2015, la puțin timp după tragedia din clubul Colectiv, când în spitale încă mai mureau oameni care fuseseră la concertul unei trupe care a devenit emblematică pentru cultura underground autohtonă: Goodbye to Gravity.

"Când am fost la primul concert al lui Macanache în formula The Putreds, undeva în decembrie 2015, și am văzut că artiștii nu știau cum să susțină un concert după așa o tragedie, atmosfera era foarte încărcată, foarte tensionată... Oamenii nu știau cum să se simtă, nu știau ce trăiri să aibă, fiind vorba de o tragedie care se întâmplase la un concert. Erau confuzi. Nu știau dacă să se simtă bine, dacă să se distreze sau dacă să plângă. Îți dai seama că și cei care erau în public, dar și cei care erau în formațiile care concertau, aveau cunoscuți care fuseseră în Colectiv. Și era o perioadă

în care încă oamenii mureau, erau încă în spitale, nu se știa cine va supraviețui. Și artiștii nu știau, efectiv, cum să se adreseze publicului." - își aduce aminte George Mieluș cum a pornit ideea proiectului "Născut în Underground".

Cartea-album a fost documentată timp de aproximativ 4 ani, când autorul proiectului a fost la zeci și zeci de concerte prin toată țara.

"Nascut in Underground" nu este doar o colecție de fotografii înainte și după concert ale unor artiști din industria muzicală românească, ci este o documentare a emoției nevăzute atât a celor care pășesc pentru primele dăți pe scenă, cât și a celor care sunt obișnuiți deja cu ea, dar care au pornit din același underground. Acest album de fotografie surprinde trăirile artiștilor pe scenă, emoțiile pe care le au înainte de a urca pe scenă și relaxarea acestora după ce au încheiat actul artistic în fața publicului." - George Mieluș, fotograf.

Fiecare capitol dedicat unei trupe sau unui artist este însoțit de un text scris de Cristian Matei "Mumu", jurnalist și supraviețuitor al tragediei din clubul Colectiv.

Cartea-album "Născut în underground" va fi lansată sâmbătă, 7 decembrie 2019, ora 17.00, în clubul Expirat Halele Carol din București, printr-un concert LIVE susținut de Salmastra și NarcoBranco. Mai multe detalii găsiți pe site-ul oficial al acestui proiect www.nascutinunderground.ro, precum și pe pagina evenimentului de pe Facebook: https://www.facebook.com/events/2485912134955317/