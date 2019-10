Articol publicat in: Extern

NATO îi cere Turciei să se abţină de la operaţiuni militare în nordul Siriei

NATO se aşteaptă ca Turcia să dea dovadă de reţinere în operaţiunile sale militare din nordul Siriei, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relatează Reuters. "Contez pe Turcia să dea dovadă de reţinere şi să se asigure că acţiunile lor în nordul Siriei sunt măsurate şi proporţionate şi să evite provocarea şi mai multor suferinţe umane", le-a spus Stoltenberg jurnaliştilor, după o întrevedere cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis de la Atena.



"Trebuie să ne reamintim că trebuie să fim solidari în lupta noastră comună împotriva unui duşman comun, care este ISIS", a spus Stoltenberg, referindu-se la gruparea Statul Islamic (SI). Citeşte şi Erdogan: "Dacă ne prezentanţi operaţiunea ca pe o invazie, vom trimite milioane de migranţi în Europa"



El a spus că o coaliţie internaţională a realizat "un progres enorm" în lupta împotriva SI, porţiuni de teritoriu de mărimea Marii Britanii fiind eliberate de această grupare, informează Agerpres.



"Trebuie să ne asigurăm că păstrăm acele câştiguri", a subliniat el.

