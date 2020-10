Nelu Tătaru, la Constanţa: Dacă e necesar, vor intra şi spitale private în circuitul COVID-19

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a precizat că în acest moment sunt pregătite 1.200 de locuri pentru Terapie Intensivă – peste 800 fiind ocupate - şi până la finalul lunii speră să existe încă 200 de paturi. Tătaru a explicat că paturile de Terapie Intensivă – unde ajung cele mai grave cazuri – se eliberează doar prin vindecare sau prin deces.

"Avem 3-4 saptamani grele, incercam sa limitam numarul infectiilor si sa ajungem la un platou. Vedem lockdown-uri in Europa (...) In masura in care vom avea un necesar de paturi, vor intra si spitalele private", a spus ministrul.

„Suntem pe un camp de lupta. Noi gestionam partea de spital. In prespital se face transmiterea. Suntem de 8 luni pe acest front si suntem aceiasi", a mai spus Nelu Tătaru.

Pacienţii cu simptome specifice COVID-19 care ajung la Urgenţe vor fi testaţi şi cu teste rapide de detecţie a antigenelor SARS CoV-2, în funcţie de rezultat urmând să fie izolaţi, menţinuţi în zona tampon sau trimişi acasă, până la aflarea rezultatului testului RT-PCR. Persoanele confirmate cu noul coronavirus prin testul RT-PCR trebuie să informeze medicul de familie, care le va lua în evidenţă şi le va monitoriza starea de sănătate, urmând să transmită fişa de monitorizare către DSP. După evaluarea telefonică de către medicul de familie, se va stabili dacă pacientul poate rămâne acasă, dacă trebuie să fie evaluat în spital sau dacă necesită internare. Totodată, având în vedere că medicii de familie vor prelua monitorizarea pacienţilor asimptomatici, se va modifica fluxul informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS CoV- 2.