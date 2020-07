Nelu Tătaru, despre numărul record de cazuri: "Trăim un moment dificil"

Cifra este una incredibil de mare, în doar 24 de ore, 1.030 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus, dar autoritățile se gândiseră deja la acest număr record, deoarece afirmaseră încă de zilele trecute că România va ajunge să depășească 1.000 de cazuri pe zi.

Nelu Tătaru a negat vehement un scenariu în care se va impune din nou stare de urgenţă.

"În acest moment, nu avem perspectiva unei stări de urgenţă, dar starea de alertă se va menţine atâta timp cât vom reuşi să gestionăm să mergem pe acea pantă descendentă. Nu m-aş putea gândi cam când ar trebui să vină o stare de urgenţă, m-aş gândi cum am putea face ca toţi dintre noi să ne respectăm partea noastră de treabă. Atâta timp cât avem acele curente negaţioniste, cât avem acea bagatelizare a celor trei-patru luni prin care am trecut împreună şi toată lumea a respectat nişte reguli, este destul de greu. Rămâne ca noi, la nivelul nostru, la Ministerul Sănătăţii, dumneavoastră ca media, să aducem în imagine ce se întâmplă şi care este această faţă adevărată a infecţiei cu coronavirus. Trăim un moment dificil, dar dacă am fi numai noi am spune că suntem subiectivi. Dacă ne uităm în toată Europa şi în toată lumea nu avem cum să mai fim subiectivi. Am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectând nişte reguli sau instigând să nu respectăm nişte reguli", a spus Nelu Tătaru.