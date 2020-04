Nelu Tătaru, despre revenirea lui Mircea Macovei ca director la Spitalul din Suceava: "Se poate întoarce ca medic, dar nu ca director"

"La Suceava nu va fi preluat managementul din nou. Avem management militar. S-a reîntors din concediu directorul medical, dar având în vedere că este în continuare o anchetă în desfăşurare, chiar dacă este in rem, ştim exact ce s-a întâmplat cu acele testări, când au fost amânaţi mii de oameni pentru testare. O să am o discuţie şi cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean. Nu poate acest domn să revină, noi am suspendat contractul managerului atunci şi am schimbat echipa managerială cu altă echipă. Chiar dacă s-a întors, nu poate fi acceptată calitatea lui de director medical, se poate întoarce ca profesionist, ca medic în acest spital, dar nu ca director medical", a spus Nelu Tătaru.

Directorul medical al Spitalului de Urgenţă "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava, Mircea Macovei, urma să revină la serviciu joi, după ce s-a vindecat de COVID-19, potrivit Monitorul de Suceava. Managerul interimar al spitalului, col. dr. Daniel Derioiu, a declarat că doctorului Macovei i se termină joi concediul medical, "are teste negative şi este apt de muncă".

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Ionel Oprea a spus, miercuri seară, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, că din punct de vedere legal trebuie luat în considerare faptul că doctorul Macovei a ocupat postul în baza unui concurs, iar absenţa a fost datorată bolii.

Directorul medical Mircea Macovei a fost acuzat că a chemat la spital toţi angajaţii, pentru o şedinţă, indiferent dacă erau suspecţi sau confirmaţi cu coronavirus.

Joi, la începutul şedinţei de Guvern, premierul Ludovic Orban a precizat că nu este de acord cu revenirea în funcţia de director medical al Spitalului Judeţean Suceava a doctorului Mircea Macovei.

"Nu pot să accept să revină în poziţia de director medical la Suceava doctorul Macovei. Aveţi în baza decretului privind instituirea stării de urgenţă aveţi competenţă de a lua decizii în privinţa managementului oricărui spital. Ca atare, o spun limpede: nu se poate întoarce domnul Macovei în poziţia respectivă", a susţinut Orban.