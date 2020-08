Nelu Tătaru, despre scenariul sumbru cu 2.800 de cazuri Covid-19 pe zi: Este posibil dacă mai intervine o dată CCR

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a reamintit efectele negative ale deciziilor CCR și ale Avocatului Poporului din timpul perioadei de urgență și de alertă, în urma cărora mii de persoane testate pozitiv au putut părăsi spitalul și au încălcat izolarea. Repetarea unor astfel de decizii va putea duce la scenariul sumbru vehiculat, conform căruia în toamnă am putea înregistra 2.800 de cazuri de Covid-19 pe zi.

"Dacă mai intervine o dată Avocatul Poporului sau CCR, să ne ia pârghiile necesare în cazul unei boli transmisibile...neavând aceste pârghii, nu avem controlul de transmitere în comunitate. De pe 3 pe 21 iulie, am avut trei săptămâni în care aproape 5.000 de pacienți pozitivi au rămas liberi. Dacă nu vom avea nicio pârghie și nu s-ar putea face nimic, am putea ajunge la 2.800 de cazuri pe zi", a spus ministrul.

Potrivit unei analize, dacă mergem pe actualul trend crescător al infectărilor, am putea avea zilnic, la începutul lunii septembrie, peste 2.800 de cazuri de COVID-19 și cel puțin 70 de decese.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat luni seară că moţiunea de cenzură este un instrument politic care nu trebuia folosit "fără a avea o bază reală", în contextul pandemiei prelungite, "doar pentru a câştiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie".



"Moţiunea de cenzură e un instrument politic într-un anumit context politic. Nu cred că era nici contextul şi nu cred că trebuia folosit acest instrument fără a avea o bază reală. Să spun plastic 'hoţul strigă hoţul'. Suntem într-o fază a pandemiei prelungită. Contextul politic a grăbit un pic şi momentul în care noi trebuia să fim axaţi doar pe medical. S-ar părea că unii fură startul, dar fură inconştient acest start, în condiţiile în care ne jucăm cu sănătatea românilor. Dacă în această pandemie am trecut prin momente în care toată lumea a participat, a mers pe un făgaş normal, s-au trezit câţiva factori politici să bagatelizeze aceste momente, să îndemne la nerespectare, la nesupunere, la nerecunoaştere şi tocmai acei factori politici depun astăzi moţiune de cenzură", a precizat Tătaru, la Realitatea Plus.



El a adăugat că nu este normal ca politicul să profite de această situaţie medicală în care se află românii, "doar pentru a câştiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie".



"Am trăit trei săptămâni fără nişte pârghii prin care noi, ca sistem medical, să putem gestiona o pandemie, iar acum ne trezim în acest moment politic pe care îl gestionăm, cel puţin noi ca şi Guvern, tot medical. Suntem într-un moment medical, haideţi să rămânem într-un moment medical. Politicul, doar pentru a câştiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie, nu poate accede pe sănătatea românilor", a susţinut ministrul Nelu Tătaru.